15.02.2021

Das Corona-Update vom 15. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Haben Sie schon Urlaubspläne für 2021 - vielleicht eine Fernreise auf die Seychellen oder nach Thailand? Oder doch lieber Europa erkunden und nach Zypern oder Island fliegen? Neben der Frage, ob der Personalausweis zur Einreise ausreicht oder man vor Abflug dringend noch den seit geraumer Zeit verschollenen Reisepass wiederfinden sollte, könnten sich Touristen in Zukunft wohl noch eine andere Frage stellen: Darf ich eigentlich ohne Corona-Impfung einreisen?

Während die Bundesregierung und die EU noch das Für und Wider von lockereren Regeln für Geimpfte abwägen, haben die ersten Länder und einige Firmen bereits Fakten geschaffen. Hans-Werner Rodrian und Doris Wegner haben zusammengetragen, welche Länder Geimpften schon jetzt Vorteile gewähren, welche Airlines Ungeimpfte abweisen wollen und mit welchen Reedereien eine Kreuzfahrt ohne Impfschutz zukünftig nicht mehr möglich sein soll.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.338.987 Fälle, das sind 4426 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 421.239 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 767 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wegen Coronavirus-Mutationen kommt es zu Einreiseverboten: An der tschechischen Grenze bilden sich Staus, viele werden abgewiesen. Die Bundesregierung verteidigt die Grenzkontrollen.

Staus wegen Grenzkontrollen: Jeder Zweite wird abgewiesen

Dass Hansi Flick von Karl Lauterbach genervt ist, ist okay. Allerdings hat der Bayern-Trainer einen massiven Fehler im Umgang mit dem Gesundheitsexperten gemacht. Ein Kommentar von Tilmann Mehl.

Angriff auf Lauterbach: Diesen Fehler hätte Hansi Flick nicht machen dürfen

Es gibt in Deutschland Menschen, die von der Maskenpflicht befreit sind - allerdings nur wenige. Welche Gründe für eine Befreiung anerkannt sind und was der Bayerische Einzelhandelsverband Betroffenen rät.

Einkaufen ohne Maske? Das dürfen nur bestimmte Menschen

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen