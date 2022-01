Das Corona-Update vom 13. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Eine dritte Impfung für 12- bis 17-Jährige? Die Ständige Impfkommission hat sich nun dafür ausgesprochen. Das Gremium empfiehlt eine sogenannte Boosterimpfung für diese Altersgruppe mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech. Die Dosierung für Kinder und Jugendliche solle geringer sein als die bei Erwachsenen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Übrigens: Als geboostert gilt in Bayern nicht nur, wer drei Impfungen bekommen hat. Auch für Genesene gilt der Status unter bestimmten Umständen, wie Sie hier erfahren.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Gefälschte Impfnachweise? Die Polizei in Bayern und drei weiteren Bundesländern hat Wohnungen von mehr als 100 Menschen durchsucht, die sich falsche Impfbescheinigungen besorgt haben sollen. Die Ermittler stellten bei der Aktion unter anderem Impfausweise und Smartphones sicher. Zudem wurde bei Beschuldigten Blut entnommen, um den Impfstatus zu klären, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Ausgangspunkt der Durchsuchungen ist der Fall eines Hausarztes im Landkreis Donau-Ries , der Scheinimpfungen verabreicht und Impfbescheinigungen ohne Impfung ausgestellt haben soll. Die Hintergründe erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.743.228 Fälle verzeichnet, das sind 81.417 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.413.013 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 14.347 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 156.257.670 Impfungen verabreicht. 62.225.649 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 74,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 60.141.697 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 72,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

