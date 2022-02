Das Corona-Update vom 13. Februar

In Kanada wächst der Druck auf Trucker-Proteste gegen Corona-Maßnahmen. Sie beenden ihre Blockade trotz der Ausrufung des Notstands in der kanadischen Provinz Ontario und gerichtlicher Verfügungen nicht. Jetzt will das Kabinett Vorschriften verabschieden, die hohe Geld- und sogar Haftstrafen vorsehen .

Auch in Augsburg verursachten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am Wochenende teils massive Verkehrsbehinderungen. Rund 4300 Personen zogen nach Polizeiangaben am Samstagabend durch die Stadt. Zeitweise standen alle Straßenbahnlinien im Zentrum still.