Das Corona-Update vom 3. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Auf diesen Tag haben viele Menschen gewartet, die bislang noch ungeimpft sind: Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff Novavax für Menschen ab 18 Jahren. Schafft der so genannte Totimpfstoff nun das, woran Wissenschaft, Medizin und Politik zuletzt gescheitert sind, und bewegt mehr Menschen dazu, sich immunisieren zu lassen? Die Erwartungen sind groß. Mein Kollege Fabian Kluge hat zusammengefasst, was zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen von Novavax bekannt ist: Lesen Sie hier unser Infostück.

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen täglich weiter an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will trotzdem „eher früher denn später“ mit weiteren Lockerungen beginnen. Warum der CSU-Chef es nun so eilig hat und welche anderen Einschätzungen es dazu gibt, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Lassen sich Migranten seltener impfen? Das Robert-Koch-Institut hat die Frage untersucht und herausgefunden: Es kommt weniger auf die Herkunft an als auf Bildungsstand und Sprachkenntnisse. Lesen Sie hier mehr dazu.

Neue Corona-Regel an Schulen: Rektoren können ganze Klassen heimschicken. Viele Schulleiterinnen und Lehrer sind froh um die neue Regel. Doch es gibt auch Kritik aus Kreisen von Lehrer- und Elternvertretern. Hier die Details.

Jetzt protestieren Deutschlands Schüler. Mehr als hundert Schülersprecher aus ganz Deutschland schreiben einen wütenden Brief an die Politik. Prominente wie Jan Böhmermann unterstützen sie. Was es damit auf sich hat.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 10.422.764 Fälle verzeichnet, das sind 236.120 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.882.637 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 44.230 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 165.778.972 Impfungen verabreicht. 63.091.660 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,9 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.692.608 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,2 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 44.595.066 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 53,6 Prozent. (Stand: 03.02.2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

