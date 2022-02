Augsburg

06:00 Uhr

Augsburgs Kinderklinik spürt die aktuelle Corona-Welle "deutlich intensiver"

An der Kinderklinik werden derzeit mehrere junge Patientinnen und Patienten, die mit Corona infiziert sind, behandelt.

Plus An Augsburgs Kinderklinik spürt man die Omikron-Welle – es gibt mehr junge Patienten. Meist verlaufen Infektionen mild, doch die Mediziner fürchten Langzeitfolgen.

Von Jörg Heinzle

An den Schulen und Kitas merkt man es, Corona-Fälle gibt es derzeit nahezu überall. Bei den Sechs- bis Elfjährigen lag der Inzidenzwert in Bayern zuletzt bei fast 3900. Das Augsburger Gesundheitsamt ging vorige Woche davon aus, dass mindestens fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind – Tendenz steigend. An der Kinderklinik des Augsburger Universitätsklinikums spürt man die Omikron-Welle inzwischen auch deutlich. Es gibt mehr Patienten und gleichzeitig mehr Ausfälle beim Personal. Die meisten Corona-Erkrankungen verliefen zwar relativ mild, sagt Prof. Michael Frühwald, Direktor der Kinderklinik. Sorgen bereiten ihm aber mögliche Langzeitschäden. Und er widerspricht Gerüchten zur Corona-Impfung.

