Dschungelcamp 2019, Folge 5: Dschungelprüfung in luftiger Höhe Panorama

Auch an Tag 5 gibt es im Dschungelcamp 2019 wahrscheinlich wieder Ärger, Tränen und Stress. Wer muss heute zur Prüfung?

Am Montag absolvierten Gisele Oppermann und Chris Töpperwien die tägliche Dschungelprüfung und stellten sich der Horror-Klinik. Diese schafften die beiden erstaunlich gut und erspielten acht von zwölf möglichen Sternen. Ob die heutige Prüfung genauso erfolgreich wird?

Gisele muss an Tag 5 im Dschungelcamp 2019 erneut zur Dschungelprüfung

Wenig überraschend- Gisele muss erneut zur Dschungelprüfung. Schon in vorherigen Staffeln zeigten die Zuschauer sich gnadenlos und wählten immer wieder den Camper aus, der den Prüfungen am wenigsten gewachsen schien. So auch in der aktuellen Staffel. Die Zuschauer haben einen Narren an der ehemaligen "Germanys next Topmodel"-Heulsuse gefressen und ließen sie bisher zu jeder Prüfung antreten - so auch heute.

Allerdings besteht Hoffnung für die hungrigen Camper: Gisele muss nicht alleine antreten. Bastian Yotta wird sie tatkräftig unterstützen. Durch seine "Magical Morning"- Coachings versuchte er bislang seinen Mit-Campern Kraft und Energie zu spenden. Diese könnte Gisele aktuell wirklich brauchen, besonders für die anstehende Prüfung.

Dschungelcamp 2019, Folge 5: Dschungelprüfung in luftiger Höhe

Die heutige Dschungelprüfung könnte allerdings spannend werden. Gisele brach bereits die erste Prüfung an Tag 1 ab, weil sie mit der Höhenangst kämpfte. Auch die heutige Prüfung soll in luftiger Höhe stattfinden. Bleibt abzuwarten, ob sie mit der Hilfe des Selfmade-Millionärs Bastian Yotta ihre Ängste überwinden kann oder ob die Camper wieder mit leerem Magen in ihre Hängematten gehen müssen.

Die fünfte Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft heute Abend, 15. Januar 2019 ab 22.15 Uhr auf RTL. Keine Zeit zum Anschauen? Die Wiederholung gibt es im Stream zu sehen. (AZ)

