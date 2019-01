08:31 Uhr

Dschungelcamp 2019, Tag 8: Bleibt Gisele das Opfer? Panorama

Tag 8 ist im Dschungelcamp 2019 angebrochen. Wird Gisele Oppermann von einem neuen Opfer für die Dschungelprüfungen abgelöst? Hier die Vorschau zu Folge 8.

Halbzeit im Dschungelcamp 2019: Seit einer Woche leben die C- bis Z-Promis jetzt im Dschungel. Der Alltag scheint im Dschungelcamp schon längst eingekrochen zu sein. Es gibt fast immer wenig zu essen, Chris Töpperwien kann nicht davon ablassen über Bastian Yotta zu lästern und Evelyn Burdecki stellt dumme Fragen. Wird sich nun in der zweite Hälfte eine neue Dynamik auftun?

Tag 8: Wird Gisele endlich im Dschungelcamp abgelöst?

Würde Gisele Oppermann nicht 80.000 Euro für ihren Einsatz im Dschungelcamp 2019 bekommen, könnte sie einem fast Leid tun. Zu acht Prüfungen hat das Model schon antreten müssen. Damit zieht Gisele mit der "Dschungelprüfungs-Rekordhalterin in Serie", Larissa Marolt (2014 zehn Dschungelprüfungen, davon acht in den Folgen 1-8 in Serie), gleich. Lassen die Zuschauer nun von ihr ab oder wollen sie ihr diesen fragwürdigen Titel zusprechen? Beide Konstellationen sind möglich.

Tag 8 im Dschungelcamp: Currywurst-Chris sucht wohl weiterhin Stress

An Tag 7 hat Felix van Deventer Chris Töpperwien zum Team-Chef mit der Begründung „Ein Currwurstmann schläft nie" ernannt. Currywurst-Chris: "Ab heute weht hier ein anderer Wind!" So drohe jetzt bei Regelverstößen "Rambazamba". Dass er fluchen, stänkern und lästern kann, hat Töpperwien in den letzten Dschungeltagen ja bereits erwiesen. Ob die Rolle als Dschungel-Sheriff ihm über den Kopf steigt, wird sich heute Abend zeigen.

Felix oder Leila? Wer zeigt an Tag 8 im Dschungelcamp mehr von sich?

Eins muss man dem Currywurst-Chris lassen: Er legt sich für seine Gage richtig ins Zeug. Von anderen Kandidaten sieht man bis jetzt eher wenig unterhaltsames. Leila Lowfire sorgt zwar mit ihren Nacktbadeszenen für zusätzliche Zuschauer, doch ihr angekündigtes "Sex-Wissen" hat sie noch nicht wirklich ausgepackt. Vielleicht heute Abend am Lagerfeuer? Und Dschungelküken Felix van Deventer ist außer der "Ich werde Vater!"-Geschichte kaum in Erscheinung getreten. Zeit für Felix aus sich heraus zu gehen.

Wer auf sich an Tag 8 aufmerksam macht, ist heute Abend am 18. Januar 2019 ab 22.15 Uhr bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL zu sehen. (AZ)

