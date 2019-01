08:30 Uhr

Dschungelcamp 2019, Tag 14: Eskaliert der Streit um Evelyns Verhalten? Panorama

Im Dschungelcamp 2019 fliegen in Folge 14 erneut die Fetzen. Evelyn verstößt wiederholt gegen die Regeln und sorgt damit für Unmut.

Gestern musste die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin Doreen Dietel das Dschungelcamp 2019 verlassen. Mit nur mehr sechs Kandidaten nähert sich die diesjährige Staffel mit großen Schritten dem Finale, das am Samstag stattfinden wird. Bisher wurden alle Kandidaten von den Zuschauern aus dem Camp gewählt, niemand verließ mit dem Satz: "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" freiwillig die Sendung. Dies könnte sich an den verbleibenden Tagen jedoch noch ändern, da ein neuer Streit um das Verhalten von Evelyn Burdecki entbrannte und für schlechte Stimmung im Camp sorgte.

Dschungelcamp 2019: Evelyn und die Regeln

In bislang jeder Staffel kam es hin und wieder zu Regelverstößen seitens der Camper. Die strengen Regeln werden vom Sender aufgestellt und sollen einerseits zum Schutz der Dschungelcamper andererseits zum Unterhaltungsfaktor für die Zuschauer beitragen. Auf Nichtbeachtung der Regeln folgt meist eine Disziplinarmaßnahme vom Sender, wie etwa der Entzug der wenigen Luxusgegenstände, die die Kandidaten mit ins Camp bringen dürfen. So auch kürzlich in der aktuellen Staffel, weshalb alle darauf bedacht sind, die Regeln strikt einzuhalten, um die Gegenstände zurückzubekommen. Fast alle: Evelyn Burdecki verhält sich weiterhin wenig regelkonform - und ging zum wiederholten Male alleine zur Toilette, was laut RTL strengstens untersagt ist. Damit sorgte sie für großen Unmut bei den Campern, die sie sich anschließend zur Brust nahmen und in aller Deutlichkeit ihren Standpunkt klarmachen. Heute, an Tag 14, könnte der Streit in die nächste Runde gehen.

Dürfen die Kandidaten an Tag 14 im Dschungelcamp 2019 endlich wieder essen?

Den übrigen sechs Campern dürfte ganz schön der Magen knurren. Schon an Tag 12, als Peter Orloff in die Dschungelprüfung geschickt wurde, war die Ausbeute eher mau. Er konnte nur drei Sterne erkämpfen und damit drei Mahlzeiten - wohlgemerkt für acht Personen. Gestern dann das Desaster: Evelyn Burdecki und Bastian Yotta gingen komplett leer aus. Bleibt den Campern zu wünschen, dass sie heute den richtigen Kandidaten für die Prüfung auswählen, um dem Magenknurren ein Ende zu bereiten.

Die nächste Folge des Dschungelcamps 2019 sehen Zuschauer heute um 22.15 Uhr auf RTL. (AZ)

