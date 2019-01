vor 42 Min.

Dschungelcamp 2019, Tag 7: Gisele Oppermann muss sich erneut beweisen Panorama

Tag 7 im Dschungelcamp 2019: Gisele wird erneut zur Prüfung geschickt und muss sich beweisen. Wie wird sich das Model in Folge 7 schlagen?

Die aktuelle Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" bietet viele Konflikte. Egal ob die Ex-Partner Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco oder die ehemaligen Freunde Chris Töpperwien und Bastian Yotta - die Teilnehmer zoffen sich reichlich. Nun bekamen sich in der gestrigen Folge auch die beiden Camp-Ältesten Sibylle Rauch und Tommi Piper in die Haare. Eine Versöhnung schloss Tommi gestern mit diesen Worten aus: "Mit dir ist es aus, das Ding ist gegessen. Ich schwöre es dir, bis zum Schluss". Ob der Streit heute wohl in die nächste Runde geht?

Gisele Oppermann muss erneut zur Prüfung in Folge 7

Wenig überraschend: Gisele Oppermann wird heute erneut zur Dschungelprüfung gschickt. Die Zuschauer erfreuen sich scheinbar daran, die ehemalige "Germanys next Topmodel"-Heulsuse an ihre Grenzen zu bringen. Diesmal ist Gisele allerdings auf sich alleine gestellt und muss auf den guten Zuspruch eines Team-Kollegen verzichten.

Tag 7 im Dschungelcamp: Gisele Oppermann erwartet die Reptilienhöhle

Die heutige Dschungelprüfung spielt sich im Inneren einer beengten Höhle ab. Dort warten verschiedenste Reptilienarten auf das Model. Da Gisele bisher einige Prüfungen abgebrochen hat, bleibt abzuwarten ob sie sich ihrer Angst vor den Prüfungen stellt. Die Chancen stehen dabei gar nicht schlecht: Schon bei ihrer Prüfung mit Chris Töpperwien in der "Horrorklinik" hatte Gisele keine Berührungsängste, was Schlangen betrifft. Ob Gisele erneut überzeugen kann, oder ob die Camper mit knurrendem Magen in ihre Hängematten gehen müssen, zeigt sich heute Abend.

Folge 7 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft heute Abend, 17. Januar 2019 ab 22.15 Uhr auf RTL. (AZ)

Mehr über die einzelnen Dschungelcamp-Kandidaten erfahren Sie hier:

Themen Folgen