Kritik zum Frankfurt-Tatort heute: "Melancholie und Musik

Viel Tiefgang und die großen Fragen: Der Frankfurt-Tatort heute ist mehr Philosophie-Vorlesung als Sonntagabend-Krimi. Die Kritik zu "Die Guten und die Bösen".

Fast genau ein Jahr nach ihrem Tod ist Hannelore Elsner in einer ihrer letzten Rollen im Tatort aus Frankfurt zu sehen. Ihr ist "Die Guten und die Bösen" auch gewidmet. Die Kommissare Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) ermitteln darin unter erschwerten Bedingungen zu einem Fall, der auch ihr eigenes Wertesystem auf die Probe stellt.

Es geht geradezu philosophisch um Schuld und Sühne. Die Atmosphäre von Chaos und Verfall im Film-Polizeipräsidium wird zum Symbol für die innere Verwirrung der Ermittler. Von den Kritikern gibt es für den Tatort von David Ungureit (Buch) und Petra K. Wagner (Regie) viel Lob, wenn auch manch einem etwas zu dick aufgetragen wird. Die Pressestimmen.

Kritik zum Frankfurt-Tatort heute: "Beklemmender Beitrag"

"Die Guten und die Bösen" ist ein stimmungsvoller und auch sonst ziemlich gelungener, sehr unaufgeregter Frankfurt-Tatort. Mit großen Fragen und großen Worten zum Teil, aber ohne dass sie peinlich werden. Frankfurter Rundschau

In der Krise herrschen die Dämonen, und Hannelore Elsner in einer ihrer letzten Rollen ist die dunkle Herrscherin in Frankfurts Justiz-Labyrinth: "Die Guten und die Bösen" ist ein beklemmender Beitrag vom Format "Philosophisches Quartett". Neue Zürcher Zeitung

Paul Brix (Wolfram Koch), Ansgar Matzerath (Peter Lohmeyer) und Anna Janneke (Margarita Broich): Szene aus dem Frankfurt-Tatort "Die Guten und die Bösen", der heute im Ersten läuft. Bild: Degeto/HR

Dieser Tatort ist harter Tobak. Das galt schon für andere Episoden aus Frankfurt. Doch in "Die Guten und die Bösen" sollen die ganz dicken Bretter gebohrt werden. Es geht um nichts weniger als das berufliche Selbstverständnis von Polizisten. Was ist unser Job und warum üben wir ihn aus? Was ist Schuld und welchen Sinn macht Sühne? Werden durch erfolgreiche Polizeiarbeit Verbrechen verhindert oder ist das System der Abschreckung eine Illusion? Der Tagesspiegel

Bewertung: "Tatort: Die Guten und die Bösen" ist ein Experiment

Mal ernst, mal witzig, mal skurril, mitunter sogar poetisch setzten sich die Filmemacher und Protagonisten mit moralischen und rechtlichen Werten, Selbstjustiz, Täter-, Opfer- und Angehörigenschutz und dergleichen auseinander. Stern

Das Drehbuch zu diesem Tatort stammt von David Ungureit, der zuvor verantwortlich zeichnete für den Trennungsfilm "Bist Du glücklich?", in dem Popsongs einen Teil der Erzählung übernahmen. Regie führte Petra K. Wagner, die besondere Fernsehfilme wie "Maria an Callas" mit Götz George gedreht hat. Melancholie und Musik bestimmen nun auch den Tatort von Ungureit und Wagner. In langen, elegant rhythmisierten Einstellungen begleiten wir die Polizisten durch das Provisorium ihres Reviers, während sie über Pragmatismus und Pflicht, über Recht und Moral sinnieren. Im entkernten Polizeigebäude geht es zum Kern der Polizeiarbeit. Der Spiegel

Tatort-Kritik: "Eine vielschichtige Studie um Schuld und Sühne"

"Die Guten und die Bösen" nimmt sich selbst ernst, ohne dabei jedoch angestrengt zu wirken, kurzum: eine vielschichtige Studie um Schuld und Sühne mit einem durchweg erstklassigen Cast. ntv

Der neue Frankfurter "Tatort: Die Guten und die Bösen" ist ein Experiment. Die Geschichte wirft viele ethische Fragen auf, ist riskant und doch berührend. Neben Hannelore Elsner in einer ihrer letzten Rollen überzeugt vor allem Margarita Broich als Kommissarin Janneke. RedaktionsNetzwerk Deutschland

Kritik und Pressestimmen zu den letzten Tatort-Folgen am Sonntag

