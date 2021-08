Die Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2021: Wer ist raus?

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2021 dabei? Alle Infos zu den Teilnehmern haben wir hier für Sie.

Am 6. August 2021 startete " Promi Big Brother" in eine neue Runde. Wie immer gab es vor der Ausstrahlung der Show das große Rätselraten um die möglichen Kandidaten der neuen Staffel. Meistens hatte die Bild-Zeitung erste Infos zu den möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Reality-Show parat.

Mittlerweile ist die Katze aus dem Sack und die Kandidaten ins "Big Brother" Haus eingezogen. Mit dabei sind unter anderem Sängerin Melanie Müller und der ehemalige Handballspieler Eric Sindermann. Als einer von mehreren zu erwartenden Nachrückern platzte außerdem TV-Moderator Jörg Draeger live in die erste Folge der Show.

Wir stellen Ihnen die weiteren Kandidaten von "Promi Big Brother" 2021 hier näher vor und verraten, wer bereits raus ist.

"Promi Big Brother" - Kandidaten 2021: Wer ist raus?

Mimi Gwozdz

Mimi Gwozdz Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Mimi Gwozdz verließ das Haus freiwillig am achten Tag. Die Enge und die mangelnde Privatsphäre wurden ihr auf Dauer zu viel, und so zog sie die Konsequenzen.

Die 27-Jährige heißt in Wirklichkeit gar nicht Mimi, sondern Michelle. Ihre Vorfahren stammen aus Polen. 2021 nahm sie mit 21 anderen Frauen beim "Bachelor"-Staffel mit Niko Griesert teil. Die attraktive Neu-Kölnerin konnte schnell bei Niko punkten und ergatterte im Finale sogar die letzte Rose.

Das Herz des 30-Jährigen konnte sie trotzdem nicht für sich erobern. Niko bekam die zweitplatzierte Michèle nicht aus dem Kopf und hat Mimi nach dem Ausschalten der Kameras abserviert.

Alter: 27

Geburtsdatum: 18. Februar 1994

Geburtsort: Pfungstadt

Sternzeichen: Wassermann

Heike Maurer

Heike Maurer Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Heike Maurer hat eine lange Fernseh-Karriere vorzuweisen: Als Lotto-Fee begleitete sie 13 Jahre lang die Live-Ziehungen im ZDF. Sie musste als zweite Kandidatin die Show verlassen.

Heike war schon viermal verheiratet. Die wahre Liebe hat sie dabei allerdings nicht gefunden. Seit ihrer Scheidung von Ralf Immel im Jahr 2019 lebt sie als Single auf Mallorca.

Alter: 68 Jahre

Geburtsdatum: 8. November 1952

Wohnort: Mallorca

Beruf: ehemalige Lotto-Fee

Instragram @heikemaurer_unlimited

Daniel Kreibich

Daniel Kreibich Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Daniel Kreibich verließ das Haus schon nach der ersten Live-Show. "Ich habe mich entschlossen, aus medizinischen Gründen ‘Promi Big Brother’ zu verlassen, weil ich habe sehr starke Schmerzen", begründete er das.

Das hätte er bestimmt vorhersehen können.

Kreibich bezeichnet sich nämlich selbst als "Star-Hellseher" und ist seit 2007 regelmäßig beim Sender Astro TV zu sehen. Er hat aber natürlich nicht nur Fans. Seine Fernsehauftritte lösen auch heftige Zweifel aus - Bild bezeichnete ihn sogar mehrfach als "Scharlatan". Daniel wollte den Betrüger nicht auf sich sitzen lassen und klagte. Das Gericht urteilte: Der selbsternannte "Star-Hellseher" müsse mit der Kritik leben, da er ja höchstpersönlich mit dieser hochtrabenden Bezeichnung hausieren gehe. Die Zeitung darf allerdings bestimmte Details der Berichterstattung nicht wiederholen.

Alter: 37

Geburtstag: 23. September 1983

Wohnort: Regensburg

Sternzeichen: Jungfrau

Beruf: Star-Hellseher

Instagram: @der_hellseher

Kandidatinnen und Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2021: Teilnehmer in Staffel 9

Pascal Kappés

Pascal Kappés Foto: SAT.1/Marc Rehbeck

Pascal Kappés spielte zunächst in der 6. Liga Fußball. Nebenbei arbeitet er als Model und sicherte sich 2019 sogar die Auszeichnung "Mister Saarland". Dem TV-Publikum könnte Pascal Kappés vor allem durch seine Rolle des "David" in der Serie "Berlin – Tag und Nacht" bekannt sein. Mit seiner Ex-Frau Denise hat er einen zweijährigen Sohn, 2020 outete sich Pascal als bisexuell.

Alter: 31

Wohnort: Köln

Beruf: Soap-Darsteller

Instagram: @pascal.kappes

Barbara Kijewski

Barbara Kijewski Foto: SAT.1/Marc Rehbeck

Aufgewachsen in Berlin ist Barbara Kijewski (genannt "Babs") schon als Kind fasziniert von der Welt der Fische. Zum Fischen selbst bringen Babs zwei Schulfreunde und sofort ist die Leidenschaft für das Angeln entfacht. Die gelernte Bauzeichnerin betreibt im Laufe der Jahre das Angeln immer professioneller und war regelmäßig im Fernsehen zu sehen. So war sie schon zweimal zu Gast bei Stefan Raabs "TV total" uns war zudem für den Discovery Channel in Großbritannien und Kanada unterwegs. Darüber hinaus bekam sie auf DMAX ihre eigene Show "Das Angelduell" und moderiert die „Fisch&Fang“-Profiliga.

Alter: geheim

Wohnort: Bergisch Gladbach

Beruf: Profi-Anglerin und Reisebloggerin

Instagram: @babskijewski

Gitta Saxx

Gitta Saxx Foto: Ursula Düren, dpa

Sie ist eines der bekanntesten Foto-Models Deutschlands: Gitta Saxx gab ihren Beruf als Augenoptikerin auf und widmete sich ihrer Karriere als Model, nachdem sie 1988 bei einem Playboy-Fotoshooting entdeckt wurde. Sie wurde von dem Magazin im Jahr 2000 zum Playmate des Jahrhunderts gewählt. Seit vielen Jahren engagiert sich die 56-Jährige als Botschafterin für das Charity-Projekt Global Family.

Alter: 56

Geburtsdatum: 22. Januar 1965

Geburtsort: Überlingen

Sternzeichen: Wassermann

Papis Loveday

Papis Loveday (vorne im Bild). Foto: Jens Kalaene (dpa)

Mit bürgerlichem Namen heißt Papis Loveday eigentlich Pape Badji und er ist eines der erfolgreichsten männlichen Models weltweit. Im Laufe seiner Karriere war er auf den Covers von zahllosen Zeitschriften zu sehen und war auf internationalen Laufstegen zu Hause. Im deutschen Fernsehen war er bereits 2018 bei "Germany's Next Topmodel" als Laufsteg-Coach zu sehen.

Alter: 44

Geburtstag: 3. Januar 1977

Geburtstort: Dakar, Senegal

Sternzeichen: Steinbock

Instagram: @papis_loveday

Payton Ramolla

Payton Ramolla Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Vor ihrer Karriere als Influencerin und Schauspielerin Payton Ramolla war als Turnerin in der Regionalliga erfolgreich. Seit 2018 setzt die 21-Jährige ganz auf eine Karriere in der Öffentlichkeit. Auf Instagram hat sie über 660.000 Follower und als Schauspielerin hat sie unter anderem eine Rolle in der Joyn-Serie "Das Internat".

Alter: 21

Geburtstag: 24. November 1999

Geburtsort: Ludwigshafen am Rhein

Sternzeichen: Schütze

Instagram: @payton.r

Paco Steinbeck

Paco Steinbeck Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Bekanntheit erlangte Paco Steinbeck als Antiquitätenhändler bei "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal", wo er mit den Kandidatinnen und Kandidaten verhandelt und immer auf der Suche nach einem guten Deal ist. Darüber hinaus ist der 46-Jährige Geschäftsführer einer Kneipe, leidenschaftlicher Thai-Boxer und außerdem Fotomodell.

Alter: 46 Jahre

Geburtsdatum: 11. Mai 1975

Sternzeichen: Stier

Instagram: @pacosteinbeck_official

Ina Aogo

Ina Aogo Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Das Universum von Ina Aogo besteht hauptsächlich aus Luxus und Beauty. Die Frau des Fußballers Dennis Aogo und zweifache Mutter ist eine Spielerfrau wie gemalt. Anders als andere Partnerinnen von Kickern hat Ina nichts an dem Begriff "Spielerfrau" auszusetzen. Sie liebt Luxus und den Lifestyle, den dieser Status mit sich bringt.

Alter: 32 Jahre

Geburtsdatum : 7. März 1989

: 7. März 1989 Geburtsort : Osnabrück

: Sternzeichen : Fische

: Fische Instagram : @inaaogo

Melanie Müller



Melanie Müller Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Neben diversen Autritten in Reality-Shows verdient Melanie Müller auch als Schlagersängerin und als TV-Darstellerin ihr Geld. Seit einem Auftritt in " Das perfekte Dinner" ist die 33-Jährige immer wieder in verschiedenen Reality-Formaten im TV zu sehen. 2013 nahm Müller an " Der Bachelor" teil, worauf 2014 neben anderen Fernsehsendungen die Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" folgte, wo sie sich den Titel der "Dschungel-Königin" sichern konnte. Darüber hinaus war sie ebenfalls bei "Goodbye Deutschland" zu sehen und nahm in diesem Jahr bereits an der Sat.1-Show " Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" teil.

Alter: 33

Geburtstag: 10. Juni 1988

Geburtsort : Oschatz , Bezirk Leipzig , DDR

: , Bezirk , Sternzeichen : Zwillinge

: Zwillinge Instagram : @melanie.mueller_offiziell

Uwe Abel

Uwe Abel Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Uwe Abel kennen wir als Kandidaten von "Bauer sucht Frau" 2011. Der unaufgeregte Schweinezüchter lebt von Geburt an auf seinem Hof in Dötlingen. In der Show lernte er seine große Liebe Iris kennen, und bereits in den ersten gemeinsamen Stunden funkte es zwischen den beiden.

Das Paar zog 2013 zusammen und heiratete kurz danach. Die Corona-Krise brachte den beiden echte Probleme - das frisch eröffnete Hof-Café "Bauer Uwes Lütje Deel" musste lange Zeit geschlossen bleiben. Iris hat wieder einen Vollzeit-Job im Büro annehmen müssen. Doch das hat sie noch mehr zusammengeschweißt.

Alter: 51

Geburtsdatum : 9. Dezember 1969

: 9. Dezember 1969 Geburtsort : Dötlingen

: Sternzeichen : Schütze

Rafi Rachek

Rafi Rachek Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Das "Reality-Sternchen" (Sat.1) war Kandidat bei "Die Bachelorette". Rafi Rachek zählte dabei nicht zu den besonders besonnenen Zeitgenossen. Der notorische Streithahn verließ die Show frühzeitig - ausgerechnet wegen Heimweh.

Anschließend arbeitete er bei "Bachelor in Paradise" weiter an seiner TV-Präsenz. Dort enthüllte er in einem tränenreichen Statement, dass er homosexuell sei. Kurz nach seinem Outing kam Rafi Rachek mit "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan zusammen. Von ihm ist er aber seit Mai 2021 wieder getrennt.

Alter: 31

Geburtstag: 1. Januar 1990

Geburtsort : Syrien

: Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Instagram : @rafirachek

Eric Sindermann

Eric Sindermann Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Der ehemalige Handballspieler wurde in Ost-Berlin geboren und spielte für kurze Zeit in der Handball-Bundesliga, bevor sein Vertrag mit dem ASV-Hamm aufgelöst wurde, woraufhin Eric Sindermann in die zweite Liga wechselte. Trotz sportlicher Fähigkeiten geriet Sindermann immer wieder mit Trainern und Vereins-Kollegen aneinander, was seine Karriere im Profi-Sport erschwerte. 2014 hängte er das Handballspielen schließlich an den Nagel und verdient sein Geld mittlerweile als Modedesigner mit seinem eigenen Label "Dr. Sindsen".

Alter: 33

Geburtsdatum : 29. Juli 1988

: 29. Juli 1988 Geburtsort : Ost-Berlin

: Sternzeichen : Löwe

Jörg Draeger

Jörg Draeger Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Bevor Jörg Draeger sich als TV-Moderator etablierte, sprach er die Nachrichten beim NDR. Danach arbeitete er als Rundfunksprecher bei Radio Hamburg. 1992 wechselte er zum TV-Sender Sat.1, wo er die Show "Geh aufs Ganze!" moderierte - Trostpreis dabei war immer die als "Zonk" berühmt gewordene rot-schwarze Ratte.

Draeger nahm 2017 an der RTL-Show "Let’s Dance" teil und belegte den letzten Platz. Sein Leben hat er in seinem Buch "Das Leben ist (k)ein Zonk" auf den Punkt gebracht, das dieses Jahr erscheinen soll.

Alter: 75 Jahre

Beruf: Ex-Moderator

Geburtsdatum : 28. September 1945

: 28. September 1945 Geburtsort : Berlin

: Sternzeichen : Waage

: Waage Instagram : @joergdraeger.official

Daniela Büchner

Daniela Büchner Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Daniela Büchner, besser bekannt als "Danni", wurde als älteste von sechs Schwestern in Düsseldorf geboren. Nach dem Tod ihrer Jugendliebe heiratete die 43-Jährige im Jahr 2017 den Schlagersänger Jens Büchner, mit dem sie fortan für die Auswander-Doku "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" gemeinsam vor der Kamera stand.

2016 brachte Daniela Büchner die gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya zur Welt, nur wenig später verstarb ihr Ehemann an Lungenkrebs. Hier noch einmal das Wichtigste über Daniela Büchner im Überblick:

Alter: 43 Jahre

Beruf: Reality-Star, Influencerin

Geburtsdatum : 22. Februar 1978

: 22. Februar 1978 Geburtsort : Düsseldorf

: Wohnort: Mallorca

Instagram : @dannibuechner

Marie Lang

Marie Lang Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Marie Lang ist vielseitig: Neben ihrer Kickbox-Karriere ist sie zudem als Mode-Designerin und Model tätig. Erstmals gelang ihr im Jahr 2007 ein großer Titel: Sie wurde Deutsche Meisterin. Wenig später, 2015, folgte der erste Weltmeister-Titel, den sie sowohl in verschiedenen Klassen als auch über 37 Kämpfe hinweg verteidigen konnte.

2020 erkrankte die 34-Jährige jedoch an Covid-19, sogar zwei Mal. Aufgrund der Spätfolgen musste die Sportlerin einiges ihrer körperlichen Fitness einbüßen, was zum Verlust ihres Weltmeistertitels führte.

Alter: 34 Jahre

Geburtsdatum : 17. Dezember 1986

: 17. Dezember 1986 Geburtsort : Bünde

: Bünde Sternzeichen : Schütze

: Schütze Instagram : @marie_lang_official

Danny Liedtke

Danny Liedtke Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Danny Liedtke ist vielen seiner Fans auch als sein Alter-Ego Kevin "Kev" Bochow bekannt. Diesen verkörpert der 31-Jährige bereits seit 2013 in der Reality Soap "Köln 50667". Zunächst hatte Danny jedoch andere Pläne: Ins Berufsleben startete der Schauspieler mit einer Ausbildung zum Gesundheitsassistenten, die er jedoch aufgrund seiner Blut-Phobie abbrechen musste.

Durch seine Tätigkeit als Skripter und Set-Runner bei "X-Diaries – love, sun & fun" fiel er mit seiner lebhaften Art auf und wurde fürs Fernsehen entdeckt.

Alter: 31 Jahre

Geburtsdatum : 31. März 1990

: 31. März 1990 Geburtsort : Wippra

: Sternzeichen : Widder

: Widder Instagram : @danny_liedtke_

