Dschungelcamp-Kandidaten 2023: Das sind die Teilnehmer bei IBES

Wer sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2023? Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor, die bei IBES dabei sind.

Die Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES) sind offiziell: Mitte Dezember gab RTL bekannt, welche Teilnehmer ins Dschungelcamp 2023 ziehen. Los geht es am Freitag, 13. Januar 2023.

Übrigens wird es noch ein anderes neues Gesicht geben: Jan Köppen übernimmt als Moderator für Daniel Hartwich, der die Show freiwillig abgab, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Dschungelcamp-Kandidaten 2023: Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen

Claudia Effenberg

Claudia Effenberg. Foto: Ursula Düren, picture alliance/dpa

Für Claudia Effenberg war 2022 ein schlimmes Jahr mit vielen Verlusten, wie die 57-Jährige in einem Interview mit RTL verriet. 2023 wird das Jahr für sie als Kandidatin im Dschungelcamp starten. Claudia Effenberg war bereits in mehreren Reality-Formaten dabei. Unter anderem war sie bei Promi "Big Brother: Das Experiment", " Grill den Henssler", "Schlag den Star" und "Duell der Stars" zu sehen.

Jana Pallaske

Jana Pallaske. Foto: Jörg Carstensen, picture alliance/dpa

Die Sängerin und Schauspielerin Jana Pallaske gehört ebenfalls zu den Dschungelcamp-Kandidaten 2023. Die 43-Jährige ist aus zahlreichen deuschen Filmen wie "Vollidiot", "Männerherzen" und "Fack ju Göhte" bekannt, hatte aber auch Rollen US-amerikanischen Produktionen wie "Eurotrip" und "Inglourious Basterds". Den ersten Reality-TV-Auftritt hatte Pallaske 2016 in Staffel 9 von" Let's Dance" und 2021 war sie im " Sommerhaus der Stars" dabei.

Tessa Bergmeier

Tessa Bergmeier Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv)

Bekannt wurde Tessa Bergmeier durch ihren legendären Auftritt bei Heidi Klums " Germany's Next Top Model", bei dem sie Klum eiskalt den Mittelfinger zeigte. Das war dann natürlich der ideale Start ins Reality- und Trash-TV. Bergmeier war seitdem in allen möglichen Shows vertreten, von der "Model-WG" bis zu "Reality Queens of Safari". Letztere Sendung hat sie womöglich bereits gut auf das Dschungelcamp vorbereitet. Ihre Teilnahme bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" ist überraschend, weil sie bislang immer verlauten ließ, dass sie niemals dort enden wolle.

Verena Kerth

Verena Kerth Foto: Sven Hoppe/dpa (Archiv)

Die Moderatorin und Ex von Torwartlegende Ovliver Kahn wollte laut Bild unbedingt ins Dschungelcamp. Möglicherweise sind ihr ihre gewöhnlichen Fernsehauftritte einfach zu langweilig geworden. Denn die Moderatorin tritt für gewöhnlich nicht in Reality-TV-Formaten auf.

Jolina Mennen

Die Youtuberin und Make-Up-Expertin Jolina Mennen wagt den Schritt in den Dschungel. Von Lehramtsstudium bis Bestsellerautorin hat die mittlerweile berühmte trans Frau schon so einiges ausprobiert. Auch im Fernsehen war sie schon zu sehen, zuletzt beim RTL-Turmspringen.

Cosimo Citiolo

Cosimo Citiolo ist ein wenig wie Menderes Bagci. Beide starteten ihre Karrieren mit einem Auftritt in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Beide kamen auch immer wieder zurück, doch während Menderes es mit seiner sympathischen Natur schaffte, die Herzen der Zuschauer und der Jury zu erobern, verscherzte es sich Cosimo durch sein rüpelhaftes Auftreten. Doch genau wie Menderes war er danach in einigen Reality-Formaten zu sehen und versucht auch jetzt wieder, es ihm gleich zu tun und ebenfalls Dschungelkönig zu werden.

Cecilia Asoro

Die 25-jährige ist Dauergast im deutschen Reality-TV. Ihren Start hatte sie bei GNTM, anschließend machte sie bei Dating-Shows wie dem "Bachelor" oder "Take Me Out" mit. Zuletzt war sie bei "Beauty and the Nerd" zu sehen. Cecilia hat bereits bewiesen, dass sie gern die körperliche Nähe anderer Kandidaten sucht.

Markus Mörl

Markus Mörl Foto: Silas Stein, dpa (Archivbild)

Der Sänger konnte während der Neuen Deutschen Welle einen großen Erfolg verzeichnen, vergleichbares hat er in den folgenden 40 Jahren allerdings nicht mehr geschafft. Seit einiger Zeit tritt er immer wieder in Reality-Shows wie dem "Sommerhaus der Stars" auf. Statt des musikalischen Throns an der Spitze der Charts strebt er nun also nach der Krönung im australischen Dschungel.

Papis Loveday

Er war seinerzeit das bekannteste männliche schwarze Model der Welt. Ins Fernsehen gelangte er das erste Mal über die TV-Show "Austria's Next Topmodel". Seither ist er in allen möglichen Fashion-Shows im Fernsehen im deutschsprachigen Raum zu sehen. Auch als Reality-Star hat er schon Erfahrung bei "Promi-Big Brother" sammeln können.

Martin Semmelrogge

Martin Semmelrogge Foto: Felix Hörhager, dpa (Archivbild)

Der Kult-Schauspieler ist der älteren Generation noch aus Klassikern wie "Das Boot" oder "Schindlers Liste" bekannt. Doch auch jungen Menschen sagt der Name Martin Semmelrogge wieder etwas. Denn seit einigen Jahren ist der Vollblut-Chaot regelmäßig im Reality-TV zu sehen. Nach "Promi-Big Brother" und dem "Sommerhaus der Stars" folgt nun eigentlich ganz logisch auch der Auftritt im Dschungelcamp.

Lucas Cordalis

Lucas Cordalis . Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Lucas Cordalis gehört ebenfalls zu den Dschungelcamp-Kandidaten 2023. Der Sänger hätte eigentlich schon 2022 in den Dschungel gehen sollen, musste aber kurz vor Beginn der Dreharbeiten aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Er ist der Sohn vor Costa Cordalis, der 2004 zum ersten Dschungelkönig gekrönt wurde. Neben seiner Karriere als Musiker und Produzent war Lucas Cordalis auch schon in zahlreichen deutschen Fernseh-Shows dabei. Unter anderem trat der 55-Jährige bereits bei "Verstehen Sie Spaß?", und in der "ZDF-Hitparade" auf und war außerdem als Teilnehmer bei der "TV Total Wok-WM" 2015 dabei. 2019 trat Cordalis bei "Schlag den Star" gegen Ex-Bachelor Paul Janke an und sicherte sich am Ende die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Luigi "Gigi" Birofio

Seinen ersten TV-Auftritt hatte Luigi Birofio 2020 in der Dating-Show "Ex on the Beach". Der aus Pleidelsheim stammende Industrieelektriker war daraufhin 2021 in "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" zu sehen, wo er bereits einige seiner potenziellen Dschungel-Mitbewohner kennenlernte. Viel Zeit bekam Birofio dafür allerdings nicht, denn er wurde direkt wieder rausgewählt. Anfang 2022 war der 23-Jährige dann noch mit seiner Ex-Freundin Michelle Daniaux in "Prominent getrennt" am Start - das Preisgeld konnte sich das Duo aber nicht sichern.