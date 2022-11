Tatort heute aus Dresden: So wird "Katz und Maus"

Im Tatort heute (20.11.2022) aus Dresden bekommen es Gorniak, Winkler und Brambach mit einer entführten Journalistin und gefährliche Verschwörungstheorien zu tun. Lohnt sich "Katz und Maus"?

heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 20.11.2022) im Ersten. Eine entführte Journalistin und ein Video, das Rätsel aufgibt: Das Dresdner Ermittler-Trio Gorniak, Winkler und Brambach führt ihr neuer Fall in das "Querdenker"-Milieu - und persönlich in höchste Gefahr.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Dresden-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Die Reporterin Brigitte Burkhard (Elisabeth Baulitz) wird in Dresden auf offener Straße verschleppt. Ihr Entführer, der sein Gesicht hinter einer Maske versteckt, wendet sich mit einer Videobotschaft an die Polizei. Die Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und ihr Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) werden mit der Behauptung konfrontiert, 150 in Sachsen entführte Kinder würden in einem Dresdner Keller gefangen gehalten. Werden sie nicht innerhalb von 24 Stunden befreit, muss Brigitte Burkhard sterben.

Fieberhaft sucht die Polizei nach dem angeblichen Kinderversteck, ein Spezialeinsatzkommando stürmt eine in Frage kommende Gaststätte. Doch hier gibt es keinerlei Spuren für ein Verbrechen. Die Kommissarinnen können auch die entführte Journalistin nicht finden. Schnabel sieht keinen anderen Weg, als sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Am nächsten Morgen befindet sich Schnabel selbst in der Gewalt des Täters.

Tatort heute Kritik: Lohnt es sich, bei "Katz und Maus" einzuschalten?

Der Tatort heute spielt im "Querdenker"-Milieu und überzeugt nicht nur mit einer thematisch aktuellen und spannenden Story, sondern auch mit beeindruckenden Schauspielerinnen und Schauspielern, die es schaffen, dass man am Fernseher jede ihrer Emotionen spiegelt. Allerdings zieht "Katz und Maus" erst in der zweiten Hälfte richtig rein; deswegen ist die Geschichte rund um den verblendeten Entführer, der seine verschwundene Tochter in den Fängen einer mysteriösen Staatsinstitution vermutet, auch nur zu 50 Prozent gelungen, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Dresden-Tatort heute

Karin Gorniak : Karin Hanczewski

: Karin Hanczewski Leonie Winkler : Cornelia Gröschel

: Peter Michael Schnabel : Martin Brambach

: Philipp Laupheimer: Yassin Trabelsi

Michael Sobotta : Hans Löw

: Nathalie Kissel : Christina Hecke

: Zoe Sobotta : Alida Bohnen

: Brigitte Burkhard : Elisabeth Baulitz

: Achim Burkhard : Kai Ivo Baulitz

: Tim Burkhard : Frederik Stein

: Holger Kirbach "Grinsekatze": Paul Ahrens

"Grinsekatze": Melanie Kirbach : Ellen Schlootz

: Artur Troschitz : Mateo Wansing Lorrio

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Gorniak, Winkler und Schnabel sind die Ermittler in Dresden

Für den alten Dresden-Tatort ermittelten bis 1999 etwas betulich Peter Sodann und Bernd Michael Lade an der Elbe, bevor sie nach Leipzig wechselten. Seit 2008 gingen dann Simone Thomalla und Martin Wuttke in Leipzig auf Verbrecherjagd, mussten jedoch ihren Dienst quittieren.

2016 folgte dann eine Neuauflage. Bei einer Online-Ausschreibung gingen dutzende Bewerbungen beim Mitteldeutschen Rundfunk ein - letztlich fiel die Entscheidung auf Dresden. Mit den Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Henni Sieland (Alwara Höfels) ermittelte erstmals in der Tatort-Geschichte ein reines Frauenteam. Allerdings hielt die Konstellation nicht lange. Bereits 2018 erklärte Höfels ihren Ausstieg, im April 2019 übernahm Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel).

Gorniak ist effizient wie eine Steuererklärung, hat aber durchaus Sinn für Humor. Den braucht sie auch, denn sie ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes, der in einer schwierigen Phase steckt. Leonie Winkler hat ihre Polizeiausbildung als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Sie ist die Tochter des pensionierten Dresdener Polizeibeamten Otto Winkler, der mit ihrem Chef Peter Michael Schnabel befreundet ist.

Der Leiter des Kommissariats kann durchaus als altmodisch bezeichnet werden. Er hört gern Schlager, steht auf Kriegsfuß mit Handy und "diesem" Internet und reißt gern mal Witze, die nicht politisch korrekt sind. Ein Mann, der nach Einschätzung seiner Kolleginnen endlich mal in "unserem Zeitalter ankommen" sollte.

