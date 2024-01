Dschungelcamp 2024: Die ersten Szenen aus dem Camp sind da! - aktuelle News im Live-Ticker

Was tut sich so vorab im Dschungelcamp? Was machen die Promis im Hotel? Wir haben die aktuellen News der 17. Staffel IBES im Live-Ticker.

Freitag, 19.01.2014, 17.27 Uhr: Nur noch wenige Stunden bis endlich die erste Folge des Dschungelcamps 2024 läuft. Die Kandidatinnen und Kandidaten zogen bereits gestern ins Dschungelcamp ein. Sie wurden mit dem Boot abgeholt - dort gab es auch das erste Wiedersehen. Vor allem das erste Zusammentreffen von Mike Heiter und Kim Virigina finden viele Fans - und vermutlich auch Kim selbst - sehr spannend. Immerhin hatten die beiden bei "Are You The One – Reality-Stars in Love" bekanntermaßen ein Techtelmechtel. Dass ihr versuchter Schmuggelversuch von Kondomen nicht erfolgreich war, spricht ebenso Bände.

Auch die ersten Dschungelprüfungen sind auf Instagram bereits zu sehen. Zum einen werden die Promis schön nass. Sie müssen über eine große Rutsche, die direkt in den Fluss führt. Zum anderen gibt es natürlich - wie fast immer - die erste Essensprüfung. Schauspieler Heinz Hönig ist dabei knallhart und blafft Moderator Jan Köppen gleich an, er möge ihm doch bitte nicht sagen, was da drin sei.

Dschungelcamp-News Ticker: Dr. Bob verrät - diese Kandidatin sieht er auf dem Dschungelthron

Freitag, 19.01.2014, 15.30 Uhr: Wer wird Dschungelkönig oder Dschungelkönigin 2024? Dr. Bob hat da einen klaren Favoriten, beziehungsweise eine Favoritin, denn er sieht eine Frau als Nachfolgerin von Dschungelkönigin Djamila Rowe auf dem Thron: Lucy Diakovska. Aber auch Twenty4Tim hat für Dr. Bob, durch seine große Fangemeinde, gute Chancen weit zu kommen.

Auch Sonja Zietlow sieht bei Twenry4Tim viel Potenzial, denn er ist "einer der Authentischsten und Ungezwungensten" und auch Jan Köppen findet ihn mit "am natürlichsten", wie sie im RTL-Interview verraten. Auch für die beiden Dschungelcamp-Moderatoren ist Lucy eine Favoritin. Sie sei eine "Hammer, mega Frau", so Sonja Zietlow, aber gleichzeitig habe sie auch "wenig Überraschungspotenzial". Das könnte ihr zum "Verhängnis" werden, da "man sie zu gut kennt", wenn auch auf eine positive Weise.

Dschungelcamp 2024: Droht etwa Gefahr im Camp? Dr. Bob spricht Warnung aus

Freitag, 19.01.2014, 11.20 Uhr: Es ist nichts Neues, dass es in Australien viele giftige Tiere und Pflanzen gibt, daher gibt es auch die Dschungelcamp-Regeln, nichts außerhalb des Camps "wild" zu essen oder zu pflücken und das Camp auch nicht alleine zu verlassen - zu Recht, denn die australischen Behörden warnen aktuell vor Feuerameisen. Auch Dr. Bob schätzt die Feuerameisen nicht als ungefährlich ein: "Feuerameisen zählen zu den giftigsten Ameisen der Welt. Sie beißen und hinterlassen ihr Gift unter der Haut. Das machen sie bis zu acht Mal hintereinander, meist kreisförmig. Das ist sehr schmerzhaft und das Gift zerstört die roten Blutkörperchen. Wenn man von vielen Feuerameisen angefallen wird, kann das auch tödlich sein."

Bisher wurden in Dschungelcamp-Nähe keine Feuerameisen entdeckt, aber die Natur wird - zum Schutz der Kandidatinnen und Kandidaten - immer genau unter die Lupe genommen.

Australische Behörden warnen aktuell vor Feuerameisen. Daher ist im Dschungelcamp 2024 besondere Vorsicht geboten. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Kandidaten sind bereits ins Camp eingezogen - die aktuellen News im Dschungelcamp-Live-Ticker

Freitag, 19.01.2014, 8.32 Uhr: Heute Abend geht es los und die Kandidaten sind bereits ins Camp eingezogen, wie RTL verkündet. Wie das erste richtige Zusammentreffen war, ist aber noch nicht bekannt und werden wir vermutlich erst heute Abend um 20.15 Uhr erfahren.

Dschungelcamp 2024: Die Kandidaten treffen das erste Mal richtig als Gruppe aufeinander und bereiten sich für den Einzug ins Camp vor. Foto: RTL

Dschungelcamp-Ticker 2024: Dieser Kandidat ist schon Opa - mit nur 41 Jahren

Donnerstag, 18.01.2024, 17.34 Uhr: Kandidat Felix von Jascheroff offenbarte jetzt im RTL-Interview, dass er bereits Opa ist - mit 41 Jahren. Er selbst bezeichnet sich als "stolzer 41-jähriger Opa" und erzählt dabei, dass er bereits vor einem Jahr Opa geworden sei. Seine Tochter brachte letztes Jahr einen Jungen zur Welt und sei "eine klasse Mama" und "mache das ganz toll", so Jascheroff. Ein "Frechdachs", der es "faustdick hinter den Ohren" hat "so wie der Opa", sagt er weiter stolz über seinen Enkel.

Seine Tochter habe die Schwangerschaft lange geheim gehalten, solange bis er es gesehen habe. Es sei ihr wohl unangenehm gewesen, da sie so jung sei, plaudert der GZSZ-Star, der selbst mit 23 Jahren Vater geworden ist, über die Zeit.

Dschungelcamp News-Ticker: Für den Dschungel beginnt sie wieder Fleisch zu essen

Donnerstag, 18.01.2024, 16.49 Uhr: Für das Dschungelcamp hat Kim Virginia einen besonderen Wandel vorgenommen: Die Vegetarierin isst nun wieder Fleisch - aber nur für das Dschungelcamp. In ihrer Instagram Story filmt sie ihr Sandwich mit Fleisch und kommentiert die Szene mit: "Für das Dschungelcamp vorübergehend keine Veggie-Maus mehr. Keine Extrawürste für mich", denn sie weiß genau, dass ihr in den Prüfungen viele nicht vegetarische Gerichte vorgesetzt werden.

Da gibt es bekanntermaßen unterschiedliche Herangehensweisen. Auch Harald Glööckler wählte diesen Weg für das Team und wollte keine Sonderwürste haben. Andere Dschungelcamperinnen wie etwa Jana Urkraft Pallaske und Tessa Bergmeier ernähren sich im Alltag vegan und blieben ihrer Linie treu. Tessa wurde auch nie müde vor ihren Mitstreitern im Camp, das Fleisch, dass sie zum Essen erhielten, als "Leichen" beziehungsweise "Leichenteile" zu bezeichnen.

Mittwoch, 17.01.2024, 17.59 Uhr: Nur noch zweimal schlafen, dann heißt es wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Die 17. Staffel des Dschungelcamps geht in die neue Runde. Mit im Gepäck hat RTL wieder 12 Kandidaten, die versuchen sich die Dschungelkrone und somit die 100.000 Siegprämie zu holen - ein besonderer Anreiz für die Dschungelcamper deren Dschungelgage noch nicht ganz so hoch ist.

Dschungelcamp 2024: Dank neuer Regel - Promis haben vor dem Dschungelstart noch Zeit zu entspannen

Aktuell haben die Promis noch eine Schonfrist, denn dank der neuen Regelung dürfen die Dschungel-Stars sich noch frei bewegen und müssen sich nicht mehr vor dem Dschungelcamp in Quarantäne begeben. Daher genießen die Stars gerade noch ihre Luxushotelzimmer an der Gold Coast in Australien und posten fleißig auf Instagram. So ist beispielsweise zu sehen, wie sich die Kandidaten Frisur technisch noch auf den Dschungel vorbereiten.

Die Jahre zuvor haben das gerne mal die Begleiter der Dschungelcamp-Kandidaten gemacht oder - wenn vorhanden - die Social Media Teams. Zumindest vor dem Einzug am Freitag können das die Dschungelstars noch selbst machen.

Dschungelcamp-News im Live-Ticker: Ein Kandidat fängt extra zum Rauchen an

Reality-Star Mike Heiter hat vor dem Dschungel nun extra mit dem Rauchen angefangen, beziehungsweise ist auf Zigaretten umgestiegen. Nikotin konsumierte er zuvor in anderer Form und zwar als Päckchen. Die darf er aber nicht mitnehmen, daher gewöhnt er sich gerade um.

Dschungelcamp 2024 im Live-Ticker: Kandidat verlobt sich noch vor Abflug

Felix von Jascheroff macht seiner Freundin noch kurz vor dem Abflug nach Australien einen Antrag und will damit zum dritten Mal heiraten. Mit seiner Freundin Alexandra Sophie ist er seit 2020 zusammen.

Dschungelcamp 2024: Die Kandidaten der 17. Staffel IBES

Doch wer zieht eigentlich in das Dschungelcamp ein? Das sind folgende Damen und Herren:

Dschungelcamp 2024: Weitere News aus Australien

2024 ist ein ganz besonderes Jahr für das Dschungelcamp: Wir dürfen uns nicht nur über eine, sondern gleich zwei Dschungelcamp-Staffeln in diesem Jahr freuen. Das Dschungelcamp feiert 20-jähriges Jubiläum und das wird natürlich mit einer weiteren Staffel im Sommer gebührend gefeiert.

Was gibt es sonst noch vorab zu berichten? Zwei Dschungelcamp-Folgen werden in der 17. Staffel kürzer ausfallen und Moderatoren sind wieder die beiden bekannten der letzten Jahre: Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Los geht es am 19. Januar live auf RTL um 20.15 Uhr, aber es können natürlich auch alle Dschungelcamp-Folgen im Stream in der Wiederholung angesehen werden.