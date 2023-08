Feuerwehr bekommt Waldbrand auf Teneriffa nicht in den Griff

In der Nacht auf Mittwoch ist auf Teneriffa ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitet. Die Flammen sind außer Kontrolle. Acht Dörfer mussten evakuiert werden.

Seit Wochen leidet der Süden Europas unter Waldbränden. Unter anderem Portugal, Italien, Kroatien, Griechenland und die Türkei waren betroffen. In der Nacht zum Mittwoch ist auch ein Feuer in einem Kiefernwald auf der Kanareninsel Teneriffa ausgebrochen. Fast 3300 Hektar Land sind bereits zerstört – das entspricht fast 5000 Fußballfeldern.

Laut dem kanarischen Regierungschef Fernando Clavijo wüten die Flammen im Nordosten der Insel an mehreren Fronten in einem Radius von mehreren Dutzend Kilometern. Es handle sich um einen der schwersten Brände auf Teneriffa in den vergangenen 40 Jahren. "Wir können aber sagen, dass die Verteidigungslinien, die zum Schutz von bewohnten Gebieten wie La Esperanza, Santa Ursula oder La Orotava errichtet wurden, bereits erste Wirkung zeigen", sagte der Regierungschef.

Waldbrände auf Teneriffa: Mehrere Orte evakuiert

Häuser in acht Gemeinden auf der Kanareninsel wie Arafo und Candelaria mussten evakuiert werden. Aktuell handelt es sich um gut 3000 Menschen. Das Rote Kreuz richtete Notunterkünfte in Turnhallen ein. Mehrere Tausend Menschen in weniger gefährdeten Orten wurden aufgerufen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

In den touristischen Gebieten von Teneriffa herrscht nach Angaben der Reiseverkehrsbehörde Normalität. Laut dem Reiseunternehmen Tui sind konzernweit – also nicht nur aus Deutschland – mehr als 10.000 Touristen auf Teneriffa. Bislang gebe es keine Beeinträchtigungen bei Reisen auf die Insel, hieß es.

Waldbrand auf Teneriffa schwer zu löschen

Etwa 200 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht auf Freitag gegen die Flammen. Die Löscharbeiten gestalten sich aber wegen des starken Windes und der schwer zugänglichen Gebiete als schwierig. Weshalb das Feuer in der Nacht auf Mittwoch zwischen Arafo und Candelaria ausgebrochen war, steht bislang nicht fest. Die Meteorologin Victoria Palma, die die Inselregierung berät, sprach von einem ganz besonderen Brand, der eine bis zu sechs Kilometer hohe Rauchwolke entwickelt habe und seine eigene meteorologische Dynamik entfalte. Zudem transportiere der Brand glühende Vegetationsreste, die ihrerseits neue Feuer auslösten.

Waldbrand auf Teneriffa nach Hitzewelle

Die Kanarischen Inseln wurden in den vergangenen Wochen von einer Hitzewelle heimgesucht. Rettungsdienste warnten bereits, dass die Trockenheit die Gefahr von Waldbränden erhöhe. Erst im Juli hatte es auf der Nachbarinsel La Palma gebrannt. Fast 3000 Hektar Fläche wurden zerstört.

Lesen Sie dazu auch

Teneriffa ist die größte Insel des Archipels, der zu den wichtigsten Urlaubszielen Spaniens zählt. Sie ist etwa 2035 Quadratkilometer groß und hat etwa 930.000 Einwohner. Teneriffa ist unter anderem wegen des mehr als 3700 Meter hohen Vulkans Teide bekannt. Er ist der höchste Berg Spaniens. (mit dpa)