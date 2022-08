Das Corona-Update vom 14. August

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Das Coronavirus bestimmt mittlerweile schon so lange unseren Alltag, dass sich bei vielen Menschen eine gewisse Müdigkeit und Gleichgültigkeit breitmacht, sobald das Thema auf den Tisch kommt. Diesen Eindruckt schilderte Charité-Mediziner Leif Erik Sander bei einem gemeinsamen Auftritt mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin. 145.561 Todesfälle in Deutschland, 167 an einem Tag – Zahlen, die längst nicht mehr für Aufregung sorgen, vielfach überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden.

Sander und Lauterbach warnten schon jetzt davor, dass sich die Lage im Herbst und Winter erneut verschlechtern wird. Aber sie hatten auch gute Neuigkeiten im Gepäck: Die neuen, auf die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe können vermutlich bald ausgeliefert werden. Lauterbach geht davon aus, dass die Europäische Zulassungsbehörde den BA.1-Impfstoff am 1. September zulassen wird. Der für die BA.5-Variante könnte ab Ende September zur Verfügung stehen.

Außerdem ebbt die Sommerwelle wohl langsam ab. Lauterbach sprach sogar von einer "günstigen Entwicklung". Allerdings ist von einer hohen Zahl nicht registrierter Fälle auszugehen und sobald sich das Leben wieder vermehrt in Innenräumen abspielt, wird sich die Lage voraussichtlich wieder verändern. Entwarnung kann es also weiterhin nicht geben. Dafür ein neues Infektionsschutzgesetz, das noch den Bundestag passieren muss.

Einer der Kernpunkte: Ab dem 1. Oktober können die Länder unabhängig von Inzidenzen in Innenräumen eine Maskenpflicht einführen. Außerdem ist eine Aussetzung der Maskenpflicht für diejenigen geplant, die frisch genesen sind oder deren letzte Corona-Impfung nicht älter als drei Monate ist. Schon jetzt stößt das Gesetz auf Kritik von vielen Seiten. Nur eines scheint sicher: Diese Pandemie ist noch nicht vorbei. Ob die Bundesregierung aus den vergangenen Jahren gelernt hat, wird sich zeigen. Mein Kollege Rudi Wais ist diesbezüglich mindestens skeptisch.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Streit um das neue Infektionsschutzgesetz: Mehrere Bundesländer fordern strengere Maßnahmen, FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann sieht sie "auf dem Holzweg", wenn sie jetzt noch Verschärfungen verlangten, sagte er unserer Redaktion.

sieht sie "auf dem Holzweg", wenn sie jetzt noch Verschärfungen verlangten, sagte er unserer Redaktion. Ein Farbsystem in der Corona-Warnapp soll künftig über unterschiedliche Rechte der Nutzerinnen und Nutzer aufklären. Das soll frisch Geimpfte schnell und unkompliziert zu erkennen geben – sie sind nämlich nach dem neuen Infektionssschutzgesetz erst einmal von der Maskenpflicht befreit.

befreit. Der Augsburger Landrat Martin Sailer hat gefordert, die Coronamaßnahmen zu beenden. Er bezieht sich vor allem auf die Maskenpflicht und ein Herunterfahren der Impfzentren. Das bayerische Gesundheitsministerium widerspricht.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche erfasste das Robert Koch-Institut in Deutschland 287.656 Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 345,9. In Bayern infizierten sich vergangene Woche 44.169 Menschen mit SARS-CoV2, die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 336,1. (Stand: 12. August 2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren: