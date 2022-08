Diedorf

vor 31 Min.

Paar verstößt gegen Corona-Ausgangssperre – großes Schweigen vor Gericht

Im Dezember 2020 galt ab 21 Uhr die nächtliche Ausgangssperre, es war praktisch niemand mehr auf den Straßen unterwegs. Ein Paar wurde in Diedorf aber erwischt.

Von Michael Siegel

Von Michael Siegel

Rätselraten lösten eine Frau und ein Mann bei einer Gerichtsverhandlung im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz aus. Die 37-jährige Angestellte aus dem Badischen und ihr 45-jähriger Begleiter, Prüftechniker aus Anhausen, waren im Dezember 2020 in Diedorf von der Polizei in ihrem Auto angehalten worden und hatten wegen eines Verstoßes gegen die damals geltende Ausgangssperre eine Anzeige erhalten. Zwar hatten beide Widerspruch gegen ihren Bußgeldbescheid eingelegt, in der Hauptverhandlung vor Gericht dann aber beharrlich geschwiegen. Ihre 250-Euro-Strafen blieben ihnen daher erhalten.

