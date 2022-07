Das Corona-Update vom 30. Juli

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Die Ferien haben angefangen. Schüler und Lehrer haben ein weiteres Jahr mit wechselnden Corona-Maßnahmen hinter sich. Zwischen Lehrermangel und Infektionsgeschehen müssen die Schüler eigentlich Lehrinhalte aus dem vergangen Jahr aufarbeiten.

Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger zieht nach einem weiteren Jahr Corona an den Schulen Bilanz: Alle fünf Jahre werden Viertklässler auf ihre Rechtschreibung, Rechen- und Lesefähigkeiten getestet. Mittlerweile erreicht nur noch gut die Hälfte die Regelstandards und bis zu einem Viertel nicht einmal mehr die Mindeststandards.

Meine Kollegin Sarah Ritschel sieht das Problem bei den Verantwortlichen. Zu lange wurden die Lage ignoriert. Der generelle Mangel an Lehrkräften könnte schon durch eine Umstrukturierung im Studium angegangen werden. Das System sei zu festgefahren.

Für wen sich die vierte Impfung lohnt, wird zurzeit immer wieder diskutiert. Nicht nur Risikogruppen und Alter spielen dabei eine Rolle. Ein Mediziner rät zu zweitem Booster vor Wiesnbesuch.

Fünfmal so viele Corona-Patienten auf der Intensivstation wie vor einem Jahr. Eine Corona-Sommerwelle bringt das Klinik-Personal in ganz Deutschland an seine Grenzen. Eine Sommerpause in Sachen Corona gibt es nicht.

Die Anzahl der Corona Infizierten ist die vergangene Woche gesunken. Die in Inzidenz in Bayern liegt bei 578. Dass die Zahlen nicht mehr die gleiche Bedeutung haben, wie noch 2021 hat mein Kollege Markus Bär zusammengefasst: Corona hat sich gewandelt – hohe Inzidenzen können täuschen.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 504.78 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 607,0. In Bayern haben sich vergangene Woche 103.287 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 786,0. (Stand: 29. Juli 2022)

