Das Corona-Update vom 9. Oktober

Aus Pflegeheimen wurden Sterbehäuser. Vielleicht war das die todtraurigste Realität der zurückliegenden Corona-Winter. Nirgendwo war das Virus tödlicher als in jenen Einrichtungen, die ohnehin schon die Schwächsten unserer Gesellschaft beheimaten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weiß das. Und er hat deshalb in dieser Woche ein neues Schutzkonzept für die Altenpflege vorgestellt.

"Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir besser vorbereitet sein wollen als im Jahr zuvor", sagte der SPD-Politiker. Konkret fußt sein Konzept auf vier Säulen: Pflegebedürftige sollen mit dem an die aktuelle Corona-Variante BA5 angepassten Impfstoff geschützt werden. Beschäftigte in den Heimen müssen sich mindestens dreimal pro Woche testen lassen. Es gilt seit 1. Oktober wieder FFP2-Maskenpflicht in den Einrichtungen. Und: Das Medikament Paxlovid soll helfen, das viele Sterben in den Heimen zu bremsen.

Lauterbach ist sichtlich darum bemüht, in den Heimen zu handeln bevor es zu spät ist. Denn die Corona-Lage verschärft sich aktuell wieder. Das Virus mutiert weiter. Aktuell breiten sich immer mehr Sublinien der Omikron-Variante aus. In Augsburg ist die Inzidenz so hoch wie seit Juli nicht mehr. Bundesweit hat sie sich im Vergleich zum September fast verdreifacht.

"Es war völlig klar, dass es so kommen würde", sagt Bernhard Heindl , Teil des Krisenstabs am LMU-Klinikum in München , unserer Redaktion. Dass was so kommen würde? Die Wiesn-Welle. Die Corona-Fallzahlen in München und Umgebung steigen. Die Kliniken der Metropole füllen sich bedenklich, der Rettungsdienst fährt im Krisenmodus. Lesen Sie mehr dazu hier.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 529.162 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 635,7. In Bayern haben sich vergangene Woche 113.961 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 864,8. (Stand: 8. Oktober 2022)

