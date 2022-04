Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Ukraine wirft russischen Truppen eine Zwangsrekrutierung von Einwohnern in besetzten Gebieten vor. Neben jungen Menschen seien in den Regionen Cherson, Saporischja und Charkiw auch Mediziner betroffen, schreibt die ukrainische Militäraufklärung bei Facebook. So sei medizinisches Personal aus der Stadt Wowtschansk im Gebiet Charkiw unter Androhung von Hinrichtungen gezwungen worden, russische Soldaten an der Front zu behandeln. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Der Tag: In der Nacht auf Sonntag hat Russland die südukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen. Russischen Angaben zufolge sei in der Schwarzmeerstadt ein Logistikterminal auf einem Militärflugplatz getroffen worden, in dem eine "große Lieferung" Waffen aus den USA und aus europäischen Staaten gelagert hätte. Neben den Depots für Waffen, Munition und Treibstoff seien auch 200 Kämpfer getroffen und getötet worden, so der russische Verteidigungsminister.

Die Lage: Durch den Krieg in der Ukraine droht Afrika die Hunger-Katastrophe. Afrika ist massiv auf Getreidelieferungen aus der Ukraine und aus Russland angewiesen. Die aber versiegen durch den Krieg fast vollständig. Nach Schätzung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sind allein am Horn von Afrika mit Ländern wie Kenia, Äthiopien oder Somalia bereits rund 20 Millionen Menschen lebensbedrohlich vom Hunger geschwächt. Warum es gerade jetzt wichtig ist, dass den Ländern des globalen Südens nun geholfen wird, und warum auch Deutschland nicht wegsehen darf, das beschreibt Bernhard Junginger in seinem Kommentar.

Die Region: Sie zündeten Kerzen an, hatten blau-gelbe Flaggen dabei und gedachten der vielen Opfer, die bislang ums Leben gekommen sind. Rund 300 Menschen haben am frühen Samstagabend in Augsburgs Innenstadt gegen den Angriffskrieg in der Ukraine demonstriert. Alles zu der Kundgebung lesen Sie hier.

