Der Krieg verschlimmert den Hunger in Afrika – und Deutschland muss helfen

Durch den Krieg in der Ukraine droht Afrika die Hunger-Katastrophe. Putins zynisches Kalkül darf nicht aufgehen. Darum muss Deutschland helfen.

Während sich alle Augen, anders könnte es ja gar nicht sein, auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine richten, bahnt sich in Afrika eine weitere, furchtbare humanitäre Katastrophe an. So schwer das gerade fallen mag: Reiche Länder wie Deutschland dürfen da nicht wegsehen. Sonst werden sie dafür später einen umso höheren Preis bezahlen. Denn auf dem Kontinent droht kaum vorstellbares Leid, der russische Angriff auf das Nachbarland wirkt wie ein Brandbeschleuniger für bestehende Probleme.

Afrika ist massiv auf Getreidelieferungen aus der Ukraine und aus Russland angewiesen. Die aber versiegen durch den Krieg fast vollständig. Viele Länder steuern so direkt auf schwerste Hungersnöte zu, nur ein beherztes Eingreifen des Westens kann verhindern, dass Millionen Menschen ihr Leben verlieren oder in die Flucht getrieben werden. Es drohen Hungeraufstände, Unruhen, Kriege und der Zerfall jeglicher staatlicher Ordnung, denn die Lage hatte sich zuletzt immer weiter zugespitzt.

Bereits Corona hat Jahre des Fortschritts zunichte gemacht

Schon durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die für unterbrochene Lieferketten und millionenfache Arbeitslosigkeit gesorgt haben, sind Jahre des Fortschritts und der Entwicklung zunichte gemacht worden. Verheerende Dürren, Folge der vor allem von den Industrienationen verschuldeten Erwärmung der Erdatmosphäre, sorgen bereits seit Jahren für explodierende Lebensmittelpreise. Heuschreckenplagen und die weltweite Inflation kommen hinzu.

Nicht nur Weizen und Mais werden knapp. Auch Sonnenblumenöl beziehen viele Länder des globalen Südens normalerweise zu einem sehr großen Teil aus Russland und der Ukraine. Jetzt bricht der Nachschub des Nahrungsmittels weg, ohne das kaum eine Mahlzeit auskommt. Was in Deutschland nur eine kleine Lücke in ansonsten prall gefüllten Supermarktregalen bedeutet, ist in Afrika eine Frage des Überlebens. Dass der Krieg im fernen Europa Treibstoff, Saatgut und Düngemittel unerschwinglich macht, tut ein Übriges. Traktoren bleiben stehen, Felder werden nicht mehr bestellt, die ohnehin gebeutelte heimische Landwirtschaft geht zugrunde.

Nach Schätzung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sind allein am Horn von Afrika mit Ländern wie Kenia, Äthiopien oder Somalia bereits rund 20 Millionen Menschen lebensbedrohlich vom Hunger geschwächt. Auch in Nord- und Westafrika und in Nahost wird die Lage immer dramatischer. Getreidelager sind leer, Millionen Menschen fragen sich täglich, wie sie ihre Familien noch satt bekommen sollen.

Putins zynisches Kalkül darf nicht aufgehen

Es ist davon auszugehen, dass der russische Kriegstreiber Wladimir Putin all das mit seinem Angriff auf die Ukraine nicht nur billigend in Kauf nimmt. Die Destabilisierung der Welt, die Schwächung von Staaten, die sich auf den Weg in die Demokratie gemacht haben oder sich dem Westen annähern, sind Teil seines Machtstrebens. Doch das zynische Kalkül, zu dem es auch gehört, Menschen gezielt in die Flucht zu bomben, darf nicht aufgehen. Mit einer beherzten internationalen Kraftanstrengung kann die Hungerkatastrophe in Afrika noch rechtzeitig abgewendet werden.

Deutschland muss mit vorangehen, auch wenn die eigenen Probleme mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs schon schlimm genug scheinen. Gerade werden Milliarden für die Ertüchtigung der Bundeswehr bereitgestellt, was ja auch richtig ist. Doch Sicherheit entsteht nicht nur durch Panzer, Kampfdrohnen und Maschinengewehre. Sondern auch durch Stabilität und Lebensperspektiven in Regionen, die nur auf der Landkarte weit entfernt scheinen. Wie nah sich die Länder der Erde heute in Wirklichkeit sind, zeigt doch diese Krise einmal mehr. So wie der Ukraine-Krieg die Not in Afrika potenziert, würden die Folgen einer eskalierenden Hungerkatastrophe unweigerlich zurück nach Europa schwappen.