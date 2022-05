Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Ukraine-Krieg ist in der bayerischen Provinz angekommen. Im Oberpfälzischen Grafenwöhr betreiben die USA einen ihrer wichtigsten Truppenübungsplätze. Das Territorium gilt als eines der wildtierreichsten Gebiete Deutschlands und wird oft als „bayerische Serengeti“ bezeichnet. Doch in Grafenwöhr ist die gefühlte Idylle spätestens seit dem 24. Februar vorbei, als Russlands Machthaber Wladimir Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Dieser Tage trainieren amerikanische Spezialisten in Grafenwöhr eine größere Gruppe ukrainischer Soldaten. Timothy Liston erklärt als oberster US-Diplomat die Bedeutung des Standorts.

Der Tag: Von der Provinz zurück auf das internationale Parkett: Finnland will der Nato beitreten. Das verkündeten die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und der Präsident Sauli Niinistö. Schon in den kommenden Tagen wird ein Beitrittsantrag Finnlands erwartet. Da das Land alle Voraussetzungen erfülle, könnte ein Beitritt schnell über die Bühne gehen, heißt es von der Nato. Außerdem kam heute ein weiteres internationales Gremium in Deutschland zusammen, um über den Krieg zu diskutieren: die Außenministerinnen und Außenminister der G7. Dieses Mal mit zwei besonderen Gästen: Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine, und seinem Moldawischen Amtskollegen Nicu Popescu. Hier finden Sie alle Informationen zum G7-Treffen in Deutschland. Vor dem G7-Gipfel hat sich Annalena Baerbock zu den Zielen des Treffens in Schleswig-Holstein geäußert. Man wolle unter anderem über die Ernährungskrise sprechen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Bundeskanzler Scholz erhielt in den vergangenen Wochen aufsehenerregende Post. Prominente um die Journalistin Alice Schwarzer veröffentlichten einen Brief in der Zeitschrift Emma, in denen sie sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprachen. Kurze Zeit später konterte die Pro-Waffen-Lieferungen-Fraktion mit einem offenen Brief auf Zeit Online. Wir haben mit zwei der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner gesprochen. Mit dem Jurist Reinhard Merkel, der den Text in der Emma mit verfasst hat. Und mit der Historikerin Hedwig Richter. Sie hat den Brief auf Zeit Online unterzeichnet. In den Interviews erzählen sie, was sie zu der Publikation bewogen hat und wie sie auf die Lage in der Ukraine blicken.

Die Region: Der Getriebe-Hersteller Renk hat im Augsburger Stadtteil Göggingen eine neue Produktionshalle eingeweiht. Und das hat Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine. Als führender Getriebelieferant der Bundeswehr sowie zahlreicher Nato- und EU-Partner sehe sich das Unternehmen in der Verantwortung, einen großen Beitrag zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft des Heeres zu leisten, sagte Susanne Wiegand, CEO der Renk Group. „Die Halle ist genau zur richtigen Zeit fertig geworden.“ Hier lesen Sie mehr über das neue Werk.

