Wie der Ukraine-Krieg die Arbeiten bei Renk beeinflusst

Der Ukraine-Krieg hat Auswirkungen auf den Augsburger Getriebehersteller Renk. Da kommt die Inbetriebnahme der neuen Produktionshalle in Göggingen gerade recht.

Rund drei Jahre nach Planungsbeginn hat der Getriebehersteller Renk seine neue Produktions- und Montagehalle am Stammsitz in Augsburg eingeweiht. Das Gebäude ist entlang der Gögginger Straße entstanden. Auch der Krieg in der Ukraine spielt in den neuen Räumen eine Rolle.

Der zweistöckige Neubau entstand unter anderem, um mehr Kapazitäten im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitstechnik zu schaffen. So widmen sich die Mitarbeiter statt ungefähr 200 Neu- und Instandsetzungsgetrieben pro Jahr künftig je circa 300 Neu- und Instandsetzungsgetrieben. Alle Getriebetypen sind nun parallel montierbar, zudem konnte mit der neuen Halle der Logistikprozess optimiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Industrie trifft Wohngebiet: Der traditionsreiche Getriebebauer Renk hat in Augsburg in eine neue Montagehalle investiert.

Ukraine-Krieg hat Auswirkungen auf die Produktion bei Renk

Mit Blick auf die Entwicklungen in der Ukraine betonte Susanne Wiegand, CEO der Renk Group: "Die Halle ist genau zur richtigen Zeit fertig geworden." Als führender Getriebelieferant der Bundeswehr sowie zahlreicher Nato- und EU-Partner sehe sich das Unternehmen in der Verantwortung, einen großen Beitrag zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft des Heeres zu leisten. Die neue Produktions- und Montagehalle ermögliche es Renk, auf die Herausforderungen dieser Zeit angemessen zu reagieren, so Wiegand weiter. Die veränderte Sicherheitslage habe das Unternehmen auch viele Aufträge umschichten und die Belegschaft anders einsetzen lassen als zuvor - die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen würden diese Entwicklung mittragen. Zusätzlich führe Renk derzeit viele Gespräche mit den Systemhäusern und eigenen Zulieferern, um beschleunigt liefern zu können.

Für den Bau der Halle in der Größe von etwa eineinhalb Fußballfeldern wurden 157 Bohrpfähle ins Erdreich eingebracht, die zusammen 2,3 Kilometer messen. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe, das Dach ist auf 4000 Quadratmetern begrünt. Die Kosten wurden zu Beginn der Bauphase mit rund 40 Millionen Euro angegeben.

Lesen Sie dazu auch