Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. März

Am Mittwochabend gingen zwei Bilder um die Welt: Eines bildete eine hochschwangere Frau ab, umgeben von Schutt. In ihrem Gesicht klebt Blut. Ein anderes Foto zeigte eine ebenfalls schwangere Frau, die auf einer Liege durch Trümmer getragen wird. Beide Bilder sollen von einem russischen Angriff auf eine Geburtsklinik in der Hafenstadt Mariupol stammen. Bilder, die das Ausmaß der Verwüstung zeigen, das russische Soldaten in der umkämpften Stadt hinterlassen haben. Russland dementierte umgehend, dass sich in der Klinik noch Zivilisten befunden hätten. UN-Generalsekretär António Guterres twitterte trotzdem: "Der heutige Angriff auf ein Krankenhaus in Mariupol, Ukraine, wo sich Entbindungs- und Kinderstationen befinden, ist entsetzlich." Die Informationen für den Tweet beruhten demnach auf eigenen Informationen der UN. Guterres' Sprecher Stephane Dujarric sagte: "Wir stehen zu dem, was wir gesagt haben."

Der Tag: Das mit Spannung erwartete Treffen der Außenminister von Ukraine und Russland ist ohne Fortschritte zu Ende gegangen. Es gelang nicht, eine Waffenruhe oder auch nur weitere Fluchtkorridore zu vereinbaren. Unterdessen berichtete das Magazin Politico, der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder sei im Zuge eines Vermittlungsversuches nach Moskau gereist. Die Bundesregierung hat nach eigener Aussage keine Kenntnis von einem solchen Treffen.

Die Lage: Die ukrainische Stadt Lwiw ist für viele Flüchtende so etwas wie das Tor zum Westen geworden, die letzte Station auf dem Weg heraus aus ihrem Heimatland, das im Krieg versinkt. In der prachtvollen Weltkulturerbe-Stadt eilen die Menschen aktuell mit Koffern durch den Bahnhof, Väter umarmen ein letztes Mal ihre Familie, bevor sie in den Krieg ziehen. Reporter Till Mayer hat die Eindrücke vor Ort eingefangen, seine Reportage aus der Ukraine empfehle ich Ihnen sehr. Mein Kollege Michael Stifter hat nicht in die Ukraine geschaut, sondern nach Deutschland: Der Krieg in der Ukraine hat auch das Leben vieler Russen verändert, die hier leben. Mancher, schreibt Stifter, verzichtet aus Angst vor Anfeindungen gar darauf, in der Öffentlichkeit Russisch zu sprechen.

Die Region: Zwei Nachrichten erreichten unsere Redaktion am Donnerstag fast zeitgleich. Beide Male ging es um den Krieg – und um seine Auswirkungen auf die Wirtschaft vor Ort in Bayern: Wegen der steigenden Energiepreise steht die Stahlproduktion in den Lech-Stahlwerken in Meitingen tageweise still. Nur die Verwaltung arbeitet aktuell noch. Wie es weitergeht, hängt stark vom Ausgang des Krieges ab. Auch bei MAN in Augsburg spürt man die Folgen des Krieges: Ein Millionenauftrag mit einem Kunden in Russland droht zu platzen, wie mein Kollege Michael Hörmann recherchiert hat. Unterdessen besuchen die ersten ukrainischen Kinder die Schulen in Augsburg. Andrea Baumann hat den neunjährigen Marko begleitet, der am Gymnasium St. Stephan aufgenommen wurde.

