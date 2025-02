Startseite Icon Pfeil nach unten Specials Redaktion Icon Pfeil nach unten Bundestagswahl 2025 Icon Pfeil nach unten Wahlserie: Gefühlslage der Nation

Deutschland, wie geht‘s?

Die politischen Lager in Deutschland konnten sich jahrzehntelang einer gewissen Stammkundschaft sicher sein. Heute, in einer Republik voller Wechsel- und Nicht-Wähler, können sich die Parteien nicht mehr darauf verlassen. Mehr denn je werden Wahlen auf den letzten Metern entschieden, und oft sind es nicht Programme, die den Ausschlag geben, sondern Stimmungen und Emotionen. Sei es Mut, Überforderung, Glück oder Frust. Angst, Trotz, Verunsicherung oder Hoffnung.



In unserer neuen Serie zur Bundestagswahl beschäftigen wir uns deshalb mit der Gefühlslage der Nation. Wir haben mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen gesprochen, um herauszufinden, mit welchen Gefühlen sie auf Deutschland und auf diese Wahl am 23. Februar schauen.