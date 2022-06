Biathlon-Weltcup 22/23: Termine und Übertragung in Pokljuka

Lesen Sie in diesem Artikel alle wichtigen Infos und weitere wissenswerte Nachrichten zum Biathlon-Weltcup 2023 in Pokljuka.

Der erste Stopp des Biathlon-Weltcup im Jahr 2023 ist Pokljuka. Die slowenische Gemeinde richtet von 5. bis 8. Januar die Disziplinen Sprint und Verfolgung sowie die Mixed Staffeln aus. Den Zeitplan sowie Informationen zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream sowie wissenswerte Fakten erhalten Sie in diesem Artikel.

Pokljuka 2023: Zeitplan und Termine des Biathlon-Weltcup

Der Biathlon-Weltcup in Slowenien beginnt am 5. Januar 2023 mit dem 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen und endet am 8. Januar 2023 mit der Team Mixed Staffel. Alle Termine mit Datum, Uhrzeit und Disziplin entnehmen Sie dem folgenden Zeitplan:

Datum Uhrzeit Disziplin 5.1.23 14.20 Uhr Sprint Frauen 7,5 km 6.1.23 14.20 Uhr Sprint Männer 10 km 7.1.23 12.30 Uhr Verfolgung Frauen 10 km

14.45 Uhr Verfolgung Männer 12,5 km 8.1.23 12 Uhr Single Mixed Staffel

14.15 Uhr Team Mixed Staffel

Beachten Sie außerdem den gesamten Zeitplan des Biathlon-Weltcup 22/23 an allen zehn Austragungsorten.

Biathlon-Weltcup: Pokljuka 2023 im Free-TV und Live-Stream verfolgen

Sie möchten den Biathlon-Weltcup in Pokljuka live und kostenlos im Fernsehen oder im Live-Stream sehen? Dank ARD und ZDF ist das problemlos möglich. Das Erste und das ZDF übertragen die Wettkämpfe aller zehn Austragungsorte der Saison im Free-TV. Live-Streams werden in den entsprechenden Mediatheken ebenfalls angeboten.

Welcher Sender welche Wettbewerbe ausstrahlt, ist jedoch noch nicht bekannt. Auch die Übertragungsinfos von Eurosport stehen noch aus. Weitere Live-Streams stellt die IBU selbst online zur Verfügung. Lesen Sie unseren Artikel zur Übertragung des Biathlon-Weltcup 22/23, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Die WM-Sieger im Biathlon-Weltcup Pokljuka 2021

In der Saison 20/21 war Pokljuka in Slowenien nicht einfach nur ein Austragungsort des Biathlon-Weltcup. Vielmehr fand dort 2021 die Biathlon-Weltmeisterschaft statt. Daher wurden alle fünf Disziplinen ausgerichtet, die auch in die Weltcup-Wertung eingingen. Die Ergebnisse und Goldmedaillen-Gewinner sehen Sie in der folgenden Übersicht:

Team Mixed Staffel : Norwegen

: Sprint Männer : Martin Ponsiluoma, Schweden

: Martin Ponsiluoma, Schweden Sprint Frauen : Tiril Eckhoff , Norwegen

: , Verfolgung Männer : Emilien Jacquelin , Frankreich

: , Verfolgung Frauen : Tiril Eckhoff , Norwegen

: , Einzel Frauen : Marketa Davidova , Tschechien

: , Einzel Männer : Sturla Laegreid, Norwegen

: Sturla Laegreid, Single Mixed Staffel : Frankreich

: Staffel Frauen : Norwegen

: Staffel Männer : Norwegen

: Massenstart Frauen : Lisa Hauser , Österreich

: , Massenstart Männer: Sturla Laegreid, Norwegen

Diese Erfolge erzielten die deutschen Biathletinnen und Biathleten bei der WM 2021:

Arnd Pfeiffer holte die Silbermedaille im Einzel der Männer.

holte die Silbermedaille im Einzel der Männer. Die Silbermedaille erhielt das deutsche Team außerdem in der Staffel der Frauen.

Im Sprint der Frauen schaffte es Denise Herrmann auf Platz 4. Franziska Preuß erreichte Rang 8.

auf Platz 4. erreichte Rang 8. In der Verfolgung Frauen belegten Franziska Preuß (5.), Vanessa Hinz (6.) und Denise Herrmann (8.) mehrere Top-Positionen.

Franziska Preuß und Vanessa Hinz schafften es mit den Platzierungen 6 und 10 auch im Massenstart unter die Top Ten.

Deutschland erreichte jeweils Platz 7 in der Team Mixed Staffel, der Single Mixed Staffel und in der Männer Staffel.

erreichte jeweils Platz 7 in der Team Mixed Staffel, der Single Mixed Staffel und in der Männer Staffel. Franziska Preuß erzielte im Frauen Einzel ebenfalls Platz 7.

erzielte im Frauen Einzel ebenfalls Platz 7. Die besten Deutschen im Einzel der Männer waren Benedikt Doll (8.) und Roman Rees (10.).

2023 dürfen sich Fans wieder über eine Biathlon-Weltmeisterschaft freuen, die im Rahmen des Weltcup stattfindet. Austragungsort ist im Februar 2023 Oberhof in Thüringen.

