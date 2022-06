Biathlon-Weltcup 2022/23 in Ruhpolding: Alle Infos und Termine

Am 11. Januar 2023 beginnt der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Alle Infos rund um die Veranstaltung und den Austragungsort hält dieser Artikel für Sie bereit.

Biathlon-Weltcup Ruhpolding 2023: Wo wird der Weltcup im Free-TV oder Live-Stream übertragen? Welcher Zeitplan gilt für die Rennen? Das und mehr erfahren Sie hier. Mitte Januar treffen sich die Biathlon-Profis für fünf Tage in dem bayerischen Ort, um Wettkämpfe in den Disziplinen Einzel, Staffel und Massenstart auszutragen. Es ist der fünfte Austragungsort der Weltcup-Saison 2022/2023.

Rennkalender: Zeitplan und Termine des Biathlon-Weltcup Ruhpolding 2023

Von 11. Januar bis 15. Januar 2023 läuft der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Alle Termine mit Datum, Uhrzeit und Disziplin zeigt Ihnen der folgende Rennkalender. Sie möchten den gesamten Zeitplan des Biathlon-Weltcup 22/23 mit allen zehn Austragungsorten überblicken? Lesen Sie unseren Übersichtsartikel!

Datum Uhrzeit Disziplin 11.1.23 14.10 Uhr Einzel Männer 20 km 12.1.23 14.10 Uhr Einzel Frauen 15 km 13.1.23 14.25 Uhr Staffel Männer 4 x 7,5 km 14.1.23 14.25 Uhr Staffel Frauen 4 x 6 km 15.1.23 12.30 Uhr Massenstart Männer 15 km

14.45 Uhr Massenstart Frauen 12,5 km

Ruhpolding 2023 im TV und Stream: Übertragung des Biathlon-Weltcup

Welche Sender übertragen den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding live und kostenlos im Fernsehen und online? ARD, ZDF, Sky, DAZN oder Eurosport? In der Saison 2022/23 teilen ARD und ZDF die Übertragung unter sich auf. Welcher Sender welche Wettkämpfe ausstrahlt, ist noch offen. Klar ist allerdings, dass es in beiden Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen kostenlose Live-Streams gibt.

Ob Eurosport ebenfalls vom Weltcup in Ruhpolding überträgt, ist momentan noch offen. Nutzen Sie unseren umfassenden Artikel zum Biathlon-Weltcup im Free-TV und Stream, um keine neuen Infos zu verpassen.

Ruhpolding 22: Die Ergebnisse aus dem Vorjahr

Wer siegte im Januar 2022 in den verschiedenen Disziplinen des Ruhpolding-Weltcups? Das zeigt die folgende Liste:

Sprint Frauen : Elvira Öberg , Schweden

: , Schweden Sprint Männer : Quentin Fillon Maillet, Frankreich

: Maillet, Staffel Frauen : Frankreich

: Staffel Männer : Russland

: Verfolgung Frauen : Marte Röiseland, Norwegen

: Marte Röiseland, Verfolgung Männer: Quentin Fillon Maillet, Frankreich

Schafften es auch deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die ersten Plätze? Im Sprint der Männer erreichte Benedikt Doll Platz 2. Bei der Männer Staffel fuhr das deutsche Team ebenfalls auf den 2. Platz.

Wer alle Resultate des aktuellen Weltcup im Blick behalten möchte, kann sich in unserem Artikel zu den Ergebnissen des Biathlon-Weltcup 22/23 informieren.

Austragungsort Ruhpolding: Das sollten Sie wissen

Ruhpolding ist eine Gemeinde im oberbayerischen Traunstein. Bereits seit 1979 ist der Ort als Wettkampfstätte der Biathlon-Weltmeisterschaft bekannt. Außerdem steht hier das zweitgrößte Biathlon-Stadion Deutschlands, die Chiemgau-Arena, wo auch die Biathlon-Weltcups regelmäßig stattfinden. Neben dem Langlaufen - in Ruhpolding wurde die erste Loipe der bayerischen Alpen eröffnet - kommen Touristen außerdem zum Wandern und Mountainbiken gerne in die Gemeinde.

