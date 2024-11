„Das wird ein hartes Stück Arbeit“: Warum FCA-Trainer Jess Thorup vor Bochum warnt

Der FC Augsburg hat sich gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende eine verdiente 0:3-Niederlage abgeholt. Das Team von Trainer Jess Thorup war über 90 Minuten chancenlos - und verlor in der Nachspielzeit auch noch Keven Schlotterbeck durch eine Gelb-Rote Karte. Er wird im Bundesliga-Heimspiel gegen seinen Ex-Klub VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) fehlen.

Doch ein Sieg gegen das Team aus dem Ruhrgebiet ist ein Muss für den FCA. Bochum steht mit mageren zwei Punkten am Ende der Tabelle, hat von elf Partien noch keine einzige gewonnen. Auch Jess Thorup steht unter Druck, da der FCA gegen die Bayern offensiv praktisch überhaupt nicht stattfand und deshalb etwas verändern muss. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel sprach Thorup ...

... über die Erwartungshaltung vor dem Bochum-Spiel:

„Ich glaube, wir alle wissen über die Bedeutung des Spiels. Aber bevor ich da hereingehe, muss ich über die Erwartungshaltung sprechen. Bis jetzt hat Augsburg nie Bochum zu Hause geschlagen. Viele sprechen jetzt über einen Pflichtsieg, einige hatten sogar über mehr Tore, 8:0 und so, gesprochen. Da muss ich schon betonen: Das wird ein hartes Stück Arbeit. Willen, Laufbereitschaft, Zweikämpfe - wir wissen, dass wir zu Hause sehr gute Spiele abgeliefert haben, von den ersten sechs haben wir nur eins verloren, drei Siege, zwei Unentschieden. Wir sind gut drauf, zusammen mit unseren tollen Fans. Und unser Ziel wird immer sein, egal gegen wen wir spielen, zu gewinnen - auch am Samstag.“

... über die Personalsituation beim FCA:

„Keven (Schlotterbeck, Anm. d. Red.) fällt aus, er ist gesperrt. Tut mir natürlich leid für ihn, dass er jetzt nicht gegen Bochum spielen kann. (Robert) Gumny hat sich leider beim Aufwärmen letzte Woche bei der U23 verletzt, es war seine erste Möglichkeit über 90 Minuten zu spielen. Er ist leider auch nicht dabei. Fredrik Jensen ist nicht dabei. (Dimitris) Giannoulis wird es auch nicht schaffen. Er ist im Moment auf dem Platz, aber am Laufen.“

... über den Druck vor dem Spiel gegen den Tabellenletzten:

„Deshalb habe ich auch gesagt: Für uns geht es in jedem Spiel darum, zu gewinnen. Auch zu Hause, wo wir so eine starke Bilanz haben, ist es klar. Ich habe die zwei letzten Spiele von Bochum gesehen, gegen Leverkusen 1:1, gegen Stuttgart am Ende zwar 0:2 verloren, aber es war ein ausgeglichenes Spiel. Ich sage nur - von der Erwartungshaltung - sollen die Leute nicht denken: Das wird ein Pflichtsieg, wir werden mit mehr Toren das Spiel einfach gewinnen. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Aber wenn wir das abliefern, dann haben wir sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.“

... über die schwache Bochum-Defensive und die zuletzt ebenfalls schwache FCA-Offensive:

„Ich will nicht zu viel über den Gegner sprechen, aber die haben sich schon verbessert zuletzt im Defensivbereich. Sie haben zweimal mit einer Fünferkette gespielt, auch in der Statistik haben sie sich verbessert. Unser Fokus ist natürlich auf uns. Wir haben diese Woche nicht nur offensiv trainiert - weil es offensiv das letzte Spiel wenig war -, so geht das nicht. Wir müssen natürlich versuchen, für dieses Pendel, dass man nicht nur auf die Offensive oder die Defensive geht, eine Balance zu finden. Die letzten paar Wochen haben wir ganz stark gegen den Ball gespielt, auch die ersten 45 oder 60 Minuten in München. Das müssen wir immer mitbringen. Deswegen habe ich auch gesagt ‚ein hartes Stück Arbeit‘. Aber natürlich haben wir auch diese Woche offensiv, Durchbruch, Spielaufbau trainiert. Was können wir da verändern? Ob es jetzt eher über Personal oder mehr über das Mindset geht - es ist wahrscheinlich beides. Und das haben wir trainiert, geübt, darüber gesprochen. Und ich hoffe, dass wir das am Samstag sehen. In den vorigen Heimspielen haben wir am Ball sehr gut gespielt.“

... ob sich Thorup vorstellen kann, einen zweiten Stürmer zu bringen:

„Wir haben im Moment viele Stürmer. Da können wir immer darüber sprechen: Spielen wir jetzt mit zwei oder eineinhalb Stürmer? Für mich spielen wir ein 5-3-2 im Moment, Alexis (Claude-Maurice) und (Phillip) Tietz sind die beiden Stürmer. Da können wir immer darüber reden: Ist Samuel (Essende) eine Möglichkeit? Ist Steve (Mounié) eine Möglichkeit? Ist (Rubén) Vargas eine Möglichkeit? Ja, natürlich sind alle eine Möglichkeit. Da müssen wir gucken, wie bekommen wir die beiden bestmöglichen Spieler auf den Platz, um das bestmögliche Ergebnis zu bekommen?“

... über Gumnys Verletzung und den Stand bei Kristijan Jakic:

„Gumny hat sich an der Hüfte, ganz oben am Oberschenkel, eine kleine Muskelverletzung zugezogen. Hoffentlich ist er nicht länger als ein paar Wochen raus. Natürlich schade für uns, aber auch für Robert. Jakic hat in dieser Woche seit Dienstag alles mitgemacht, er ist also für das Spiel bereit.“

... wie er das Spiel gegen Bochum taktisch angehen will:

„Meine Hoffnung ist natürlich, dass wir das Spiel am Samstag von unserer Seite kontrollieren. Auch am Ball. So wie wir zum Beispiel auch gegen Hoffenheim die ersten 45 Minuten auf der gegnerischen Hälfte gespielt haben. Aber was die Gegner zulassen, was jetzt möglich ist, über taktische Dinge werde ich nicht zu viel reden, aber wenn es möglich ist, werden wir das Spiel kontrollieren.“

... über die Leistenprobleme bei Mads Pedersen:

„Ja, Mads hat trainiert. Gestern hat er Teile mittrainiert. Aber er ist eine Möglichkeit, wie auch (Henri) Koudossou. Es wäre auch eine Möglichkeit Marius (Wolf) auf einer Seite und einen anderen auf der anderen Seite einzusetzen, da bin ich immer noch offen. Im Moment sieht es so aus, als müssen die drei um die zwei Plätze kämpfen.“

... über die Unterschrift von Tim Schnitzer und die Perspektive anderer Nachwuchsspieler:

„Es freut mich, dass Tim (Schnitzer) gestern unterschrieben hat. Ich habe ihn und seine Familie kurz begrüßt in der Geschäftsstelle. Ich glaube, es war ein großer Tag für ihn gestern. Er hat mehrmals mit uns trainiert. Tim ist ein riesengroßes Talent, also das freut mich. Was ich noch sagen kann: Noahkai Banks ist auch im Kader an diesem Wochenende. Er hat sich in den letzten Wochen, Monaten, auch sehr gesteigert in der U23. Aber auch wie er jetzt in den Trainingseinheiten mit den Profis adaptiert hat, ist er auf einem sehr guten Weg. Und deshalb ist er auch im Kader. Mahmut (Kücüksahin) war leider nach dem U23-Spiel ein paar Tage krank, heute war er wieder da. Wir müssen gucken, wie es mit ihm morgen aussieht.“