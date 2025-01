Thorup zur Hinspielpleite gegen Heidenheim: „Diese Bilder habe ich noch im Kopf“

Wie sehr sich die Stimmung innerhalb einer Woche ändern kann, hat der FC Augsburg unter Beweis gestellt: Nach den Siegen in Bremen und Berlin ist die Zuversicht wieder da. Auf dem Neujahrsempfang formulierten die Funktionäre selbstbewusste Ziele. Geschäftsführer Michael Ströll peilt das Halbfinale des DFB-Pokals an, für das ein Sieg im Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart nötig ist. Präsident Markus Krapf forderte von der Mannschaft, nachzulegen und die nächsten beiden Bundesliga-Partien gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) sowie bei St. Pauli (1. Februar) zu gewinnen. Vor allem die bittere Hinspielpleite, ein 0:4 in Heidenheim, sollte Motivation genug sein. Unterdessen hat mit Masaya Okugawa ein Spieler den FC Augsburg verlassen. Das sagte FCA-Trainer Jess Thorup...

....zu den Erkenntnissen der jüngsten beiden Spiele:

„Mit den letzten beiden Siegen haben wir wichtige Schritte nach vorn gemacht. Wir haben zweimal zu null gespielt und uns spielerisch verbessert, das freut mich. Dieses Momentum wollen wir nun mitnehmen. Wir wollen hart arbeiten, auf dem Platz als ein Team auftreten. Natürlich geben uns die Siege Selbstvertrauen, das ist wichtig für uns alle. Wir freuen uns darüber, aber wir haben noch nichts erreicht.“

...zum Personal:

„Yusuf Kabadayi fällt weiter aus, Cedric Zesinger ist gelbgesperrt, nach zwei sehr guten Spielen. Sonst haben Schlotterbeck, Gumny, Pedersen alles mitgemacht, das sieht sehr gut aus. Masaya Okugawa hat uns verlassen, ich möchte mich bei ihm hier für seinen Einsatz bedanken.“

...zu den aktivierten Vertragsoptionen von Chrislain Matsima und Henri Koudossou:

„Es fehlen noch einige Details, bevor wir das veröffentlichen. Matsima hat für mich ein riesiges Potenzial, das hat er in den letzten Spielen gezeigt. Er hat eine sehr gute Zukunft und ich freue mich darauf, wenn alles bestätigt ist. Henri Koudossou hat keiner zugetraut, dass er bis jetzt 14 Bundesligaspiele, davon die letzten zwei von Anfang an machen würde. Das freut mich, denn er ist einer von unseren eigenen Jungs. Wir haben ihn von Anfang an in der Vorbereitung die Chance gegeben, die er genutzt hat. Er hat sich sehr gut an unsere Spielweise angepasst, bringt Schnelligkeit und Aggressivität mit.“

...zu den Gerüchten um Mergim Berisha:

„Ich werde mich nicht zu Gerüchten äußern, wir konzentrieren uns auf das Spiel gegen Heidenheim. Das wollen wir gewinnen.“

...zu den Spielern des 1. FC Heidenheim:

„Heidenheim hat sich für Europa qualifiziert, da sind sie nun sogar weiter gekommen. Sie werden die Basics auf den Platz bringen. Wenn wir da nicht dagegenhalten, werden wir Probleme bekommen. Ich will nicht auf einzelne Spieler eingehen, wir konzentrieren uns auf eigene Stärken.“

...zur Gefahr für kleinere Klubs, sich für Europa zu qualifizieren:

„Jeder Verein will das erreichen. Wir haben nun auch in den englischen Wochen abgeliefert. Mein Fokus liegt nicht darauf, wo beim Gegner die Probleme sind, sondern auf unseren Stärken. Wir wollen den Schwung aus den beiden Auswärtssiegen mitnehmen und unseren Fans im Heimspiel einen Sieg bescheren.“

...zur Spannung, die der FCA nun hochhalten muss:

„Wir haben darüber gesprochen. Wir wollen das Momentum nutzen, das ist eine Chance. Wir haben ein gutes Gefühl: Jeder Spieler hat Lust und Freude. Andererseits dürfen wir nicht vergessen: Warum haben wir jetzt diese Leistung geschafft? Wir müssen unsere Stärken beibehalten.“

...zu Jeff Gouweleeuw, der am Arm operiert wurde:

„Er hat heute alles mitgemacht, gestern hat er nur Lauftraining absolviert. Er kann alles mitmachen, auch Zweikämpfe sind kein Problem. Er wird am Samstag spielen.“

...zu den muskulären Problemen von Henri Koudossou:

„Er hat muskuläre Probleme, das war auch gegen Union schon so. Deswegen war er gestern nicht auf dem Platz, heute hat er ein bisschen was gemacht. Wir müssen abearatenm wo er steht und werden morgenm eine Entscheidung treffen.“

...zu den Gründen, warum Masaya Okugawa es in Augsburg nicht geschafft hat:

„In meiner Zeit war er leider viel verletzt. Das war der Hauptgrund, er war nicht immer verfügbar. Jeder hat gesehen, dass er Qualität hat. Ich freue mich für ihn, dass er jetzt die Möglichkeit erhalten hat, zu einem neuen Verein zu wechseln. Ich wünsche ihm alles Gute.“

...dazu, ob er der Mannschaft Video-Bilder der 0:4-Hinspielpleite beim 1. FC Heidenheim zu Motivationszwecken zeigt:

„Ich brauche keine Bilder. Die habe ich noch im Kopf. Das war ein ganz schlechtes Spiel. Wir sind jetzt anders drauf. Aber wenn wir nicht die richtige Leistung bringen, haben wir ein Problem gegen jede Mannschaft. Andererseits können wir bei guten Leistungen auch jeden schlagen.“

...zum Konkurrenzkampf in der Defensive zwischen Zesiger und Schlotterbeck:

„Cedric Zeisger hat vom ersten Spiel an gezeigt, was er uns geben kann. Wir wussten natürlich, dass vier gelbe Karten aus Wolfsburg mitgebracht hat. Jetzt ist er gesperrt, Schlotterbeck, aber auch Maxi Bauer und Noahkai Banks sind Kandidaten für die Innenverteidigung.“