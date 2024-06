FCA verpflichtet kroatischen Nationaltorhüter Nediljko Labrovic

Mit dem 24-jährigen Torhüter eröffnet der FC Augsburg den Konkurrenzkampf um die künftige Nummer eins zwischen den Pfosten. Warum Labrovic verspätet bei seinem neuen Arbeitgeber eintreffen wird.

Dass Fußballprofis flexibel sein müssen, diesen Beweis trat am Dienstag Nediljko Labrovic an. Der Torhüter weilt derzeit mit dem kroatischen Nationalteam im brandenburgischen Neuruppin. Frenetisch wurde die Mannschaft in ihrem EM-Quartier von Fans empfangen, die Mannschaft gilt als einer der Favoriten. Plötzlich jedoch stand für den Ersatztorhüter eine Inlandsreise an. Kurzfristig verließ Labrovic das Teamhotel, um wenige Tage vor Turnierbeginn seine Zukunft im Vereinsfußball zu klären. Vom Norden ging es in den Süden Deutschlands.

Nach einem Flug, einer Fahrt und der sportmedizinischen Untersuchung unterschrieb der 24-Jährige den Vertrag. Labrovic wechselt von HNK Rijeka zum FC Augsburg und ist dort über fünf Jahre bis Ende Juni 2029 gebunden. Der Vertrag von Labrovic in Kroatien wäre in einem Jahr ausgelaufen, entsprechend musste der FCA noch eine Ablösesumme bezahlen. Nach Informationen unserer Redaktion beträgt diese zwei Millionen und könnte sich um Bonuszahlungen erhöhen.

Darum fiel beim FC Augsburg die Wahl auf Nediljko Labrovic als neuen Torhüter

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic erklärte in einer Vereinsmitteilung, warum die Wahl auf Labrovic fiel. "Mit Nediljko Labrović engagiert der FCA einen talentierten Torhüter, der körperlich robust ist, über eine gute Dynamik verfügt und trotz jungen Alters bereits eine hohe Spielerfahrung hat. Nediljko hat sich zudem als Führungsspieler und mit konstant guten Leistungen in Rijeka die Nominierung für den kroatischen EM-Kader verdient."

Damit ist klar: Der FCA eröffnet den Konkurrenzkampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Finn Dahmen das Vertrauen der Sportlichen Leitung erhalten. Dahmen, ehemaliger U21-Europameister, war vor einem Jahr ablösefrei vom FSV Mainz 05 zum FCA gewechselt. Wegen einer Sprunggelenksverletzung hatte er die letzten drei Saisonspiele verpasst. In seiner ersten Spielzeit als Bundesliga-Stammkraft zeigte der 26-Jährige teils ordentliche, allerdings nie überragende Leistungen. In 31 Spielen kassierte er 52 Gegentore, lediglich in drei Partien spielte er Zu-Null. Stärken zeigte Dahmen in Eins-gegen-Eins-Duellen mit Stürmern. Schwächen in der Strafraumbeherrschung.

Daher dachte der FCA über eine neue Nummer eins in der kommenden Saison nach. Weil zudem der Vertrag von Ersatzmann Tomas Koubek, 31, Ende Juni ausläuft, konnte Sportdirektor Marinko Jurendic die Torhüterposition ohne weitreichende Veränderungen neu besetzen.

Finn Dahmen beim FC Augsburg wohl keine Stammkraft mehr

Spannend ist nun, wie Dahmen mit der neuen Situation umgehen wird. Als er zum FCA gewechselt war, hatte er in Koubek zwar einen nominellen Herausforderer, wirklich Druck verspürte er allerdings nicht. Labrovic, dem das Interesse mehrerer Klubs nachgesagt wurde, wird hingegen kaum zum FCA wechseln, um dort als Ersatz zu dienen. Seinen Transfer kommentiert der Kroate im Klubkommuniqué folgendermaßen: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zustande kam, weil der FC Augsburg ein ambitionierter und attraktiver Bundesliga-Klub ist. Es war immer ein großes Ziel von mir, in einer der Top-Ligen Europas zu spielen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde mir schnell klar, dass ich diese Chance unbedingt in Augsburg wahrnehmen möchte. Es ist perfekt, dass der Wechsel noch vor Beginn der Europameisterschaft fix ist. So kann ich mich zunächst auf die Nationalmannschaft und dann voll und ganz auf den FCA konzentrieren."

Labrovic, geboren in Split, agierte bei HNK Rijeka zuletzt als Kapitän. Die vergangene Spielzeit beendete der 24-Jährige mit Rijeka in der erstklassigen SuperSport HNL hinter Dinamo Zagreb als Tabellenzweiter. In 18 von 35 Ligaspielen blieb der 1,96 Meter große Schlussmann ohne Gegentreffer. Derzeit bereitet sich Labrovic mit der kroatischen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft in Deutschland vor. Bei der Euro 2024 trifft Kroatien in der stark besetzten Gruppe B auf Spanien, Italien und Albanien. Wann Labrovic bei seinem neuen Klub eintreffen wird, beeinflusst das Abschneiden bei der EM. Umso länger Kroatien um den Titel spielt, umso später wird er zur Mannschaft von Trainer Jess Thorup stoßen.

In Augsburg wird Labrovic auf zwei Landsmänner treffen. Kristijan Jakic hatte der FC Augsburg nach halbjähriger Leihe für fünf Millionen Euro fest von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Beim FCA steht auch Angreifer Dijon Beljo unter Vertrag. Und in Rijeka hatte Labrovic in Franjo Ivanovic einen ehemaligen Augsburger als Mitspieler. Der 20-jährige Angreifer mit kroatischer und österreichischer Staatsbürgerschaft war vor einem Jahr aus dem FCA-Nachwuchs zu HNK Rijeka gewechselt. In 30 Spielen, davon 21 von Beginn an, hatte Ivanovic fünf Tore erzielt.