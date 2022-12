WM 2022: So sehen Sie das Viertelfinale Marokko - Portugal live im Free-TV und Stream

Im WM-Viertelfinale trifft Marokko auf Portugal. Alle Informationen rund um die Partie und die Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Termin sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Es ist eine der Überraschungen bei der Fußball-WM in Katar 2022: Marokko hat den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Das ist in vielerlei Hinsicht ein historischer Triumph: Zunächst ist Marokko die gerade erst vierte afrikanische Mannschaft, die im Viertelfinale einer Fußball-WM steht. Die vorherigen Teams waren Kamerun, Senegal und Ghana. Außerdem hat Marokko als erste afrikanische Mannschaft ein Elfmeterschießen bei einer WM gewonnen. Für die Spanier scheint das Viertelfinale eine Art Nemesis zu sein. Drei von vier der letzten K.O.-Spiele unter den letzten 16 Mannschaften bei einer WM konnte Spanien nicht gewinnen. Zuletzt schied man 2018 gegen Russland aus - ebenfalls im Elfmeterschießen.

Die Portugiesen konnten ihrer Favoritenrolle gegen die Schweiz mehr als gerecht werden. Auch wenn Superstar Cristiano Ronaldo nicht in der Startelf stand, setzte sich Portugal mit 6:1 durch. Den Schweizern gelang die Überraschung, im Gegensatz zu Marokko, also nicht. Für Ronaldo ergibt sich durch das Weiterkommen ins Viertelfinale zumindest die theoretische Chance auf einen WM-Titel, denn bisher blieb ihm dieser Erfolg verwehrt.

Gelingt Marokko der nächste Coup oder kann sich der Favorit Portugal durchsetzen? Alle Informationen rund um das WM-Viertelfinale zwischen Marokko und Portugal, wie Termin, Übertragung im Free-TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir für Sie zusammengefasst.

WM-Viertelfinale Marokko vs. Portugal: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Wann spielt Marokko gegen Portugal im Viertelfinale der WM 2022? Laut WM-Spielplan wird die Partie am Samstag, dem 10. Dezember 2022, um 16 Uhr angepfiffen. Da Katar aufgrund der Zeitverschiebung zwei Stunden Vorsprung hat, ist es vor Ort 18 Uhr. Als Austragungsort steht das Al Thumama Stadium in Doha fest, eines von acht WM-Stadien in Katar.

Marokko gegen Portugal bei der WM in Katar: Viertelfinal-Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Wo wird das WM-Viertelfinale Marokko vs. Portugal übertragen? Die Übertragung der Fußball-WM in Katar 2022 ist aufgeteilt zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie dem Bezahlsender der Telekom, MagentaTV. Wobei aufgeteilt impliziert, dass MagentaTV manche Spiele nicht zeigt, was nicht der Fall ist - die Telekom hat alle Spiele der WM im Angebot. ARD und ZDF hingegen haben 48 der insgesamt 64 WM-Begegnungen im Programm.

Die wichtigsten Eckdaten zum WM-Viertelfinale Marokko - Portugal in der Übersicht:

Spiel: Marokko - Portugal, WM-Viertelfinale

- Portugal, WM-Viertelfinale Datum: Samstag, 10. Dezember 2022

Samstag, 10. Dezember 2022 Stadion: Al Thumama Stadium , Doha

, Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Live-Ticker zu Marokko - Portugal bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Sie können das Spiel Marokko gegen Portugal bei der WM 2022 hier im Live-Ticker verfolgen, wenn Sie die Partie nicht im TV oder Stream verfolgen möchten:

Die Ergebnisse der anderen Spiele bei der WM geben Aufschluss darüber, welche Nation im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen Marokko und Portugal warten wird. Da es sich inzwischen um die K.O.-Phase der WM handelt, bedeutet jede Niederlage das Ende des WM-Traums einer Mannschaft.

Highlights der Achtelfinals: Portugal und Marokko bei der WM 2022

Die Highlights von Portugal gegen die Schweiz im Video:

Die Highlights von Marokko gegen Spanien im Video:

