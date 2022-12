So sehen Sie das WM-Viertelfinale England - Frankreich live im Free-TV und im Stream

England und Frankreich treffen im Viertelfinale der WM 2022 aufeinander. Hier gibt es alle Infos zum Anstoß, zur Übertragung in TV und Live-Stream, zum Live-Ticker und zur Bilanz.

Zum Abschluss des Viertelfinals hat die Fußball-WM 2022 in Katar noch einen richtigen Leckerbissen parat. Dem Spielplan verdanken wir es, dass heute England und Frankreich im letzten Spiel dieser Runde aufeinandertreffen. Damit fordert der Vize-Europameister und Dritte der vergangenen WM den Titelverteidiger.

England sicherte sich in Gruppe B problemlos den ersten Platz, ließ nur beim Unentschieden gegen die USA überraschend Federn. Im Achtelfinale präsentierten sich die "Three Lions" dann erneut torhungrig und gewannen mit 3:0 über den Senegal.

Frankreich buchte das Achtelfinal-Ticket in Gruppe D bereits nach zwei Spielen, daher konnte sich die "Equipe Tricolore" gegen Tunesien eine Niederlage leisten. Zuletzt gab es ein überzeugendes 3:1 gegen Polen. Dabei erzielte Kylian Mbappé bereits seine Turniertreffer Nummer vier und fünf.

In diesem Text dreht sich alles um die Partie England gegen Frankreich. Wir liefern Informationen rund um den Anstoßzeitpunkt, die Übertragung in TV und Live-Stream, den Live-Ticker und die Bilanz beider Teams.

WM 2022: England gegen Frankreich im Viertelfinale - Termin und Anstoß

Die Partie England gegen Frankreich ist für heute am Samstag, den 10. Dezember, angesetzt. Der Anstoß erfolgt um 20 Uhr. Austragungsort ist das Al-Bayt Stadium in al-Chaur. Hier spielten die Briten bereits gegen die USA und den Senegal. Auch das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador fand in dieser Arena statt.

Viertelfinale England - Frankreich bei der WM 2022: Übertagung im Free-TV und Live-Stream

Alle Infos zur Übertragung der Fußball-WM 2022 sind seit einigen Wochen bekannt. So zeigen ARD und ZDF im Wechsel 48 der Partien. MagentaTV hat sich die Rechte an allen 64 Spielen gesichert, zeigt also einige davon exklusiv. Wir haben alle Infos zur Übertragung der Viertelfinal-Partie zwischen England und Frankreich:

Spiel: England gegen Frankreich , Viertelfinale der WM 2022

England gegen , Viertelfinale der WM 2022 Datum: Samstag, 10. Dezember 2022

Samstag, 10. Dezember 2022 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Stadion: Al-Bayt Stadium, al-Chaur

Al-Bayt Stadium, Übertragung im Free-TV: ZDF

Kostenloser Live-Stream: ZDF

ZDF Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Gebührenpflichtiger Live-Stream: MagentaTV

Zu bedenken ist noch: Es besteht eine Zeitverschiebung von zwei Stunden zwischen Deutschland und Katar. Folglich findet der Anstoß um 22 Uhr Ortszeit statt. In diesem Text nutzen wir bei den Angaben allerdings durchgängig mitteleuropäische Zeit.

Live-Ticker zu England gegen Frankreich im Viertelfinale der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Falls es Ihnen nicht möglich sein sollte, das Spiel England gegen Frankreich im TV oder Live-Stream zu verfolgen, bietet sich der Live-Ticker als Alternative an. In diesem wird in Textform über alle wichtigen Szenen wie Karten, Auswechslungen und Tore berichtet.

England vs. Frankreich im Viertelfinale der WM 2022: Bilanz der Nationalmannschaften

Schon 31 Vergleiche zwischen England und Frankreich listet etwa weltfussball.de auf. Die Nase vorn hat dabei ganz klar das Mutterland des Fußballs, das 17 mal gewann. Neun Partien entschieden "les Bleus" für sich, fünf endeten ohne Sieger.

Am wichtigsten waren zweifellos die fünf Aufeinandertreffen bei großen Turnieren, bei denen es sich allerdings ausnahmslos um Gruppenspiele handelte. Bei der WM 1966 setzte sich England zum Abschluss der Vorrunde mit 2:0 durch, in der Vorrunde 1982 hieß es gleich im ersten Spiel 3:1 für die "Three Lions".

Die EM-Premiere des Duells stieg 1992 mit einem torlosen Remis – was für beide Teams letztlich zu wenig war. 2004 gewann Frankreich nach Pausenrückstand mit 2:1. Acht Jahre später wurden die Punkte bei einem 1:1 geteilt.

Der jüngste Vergleich war ein Testspiel am 13. Juni 2017. Diesen gewann Frankreich trotz zweier Tore von Harry Kane mit 3:2. Für die "Equipe Tricolore" waren Samuel Umtiti, Djibril Sidibé und Ousmane Dembélé erfolgreich.