Maskenpflicht, Shoppen, Schule: Das gilt ab heute in Bayern

An vielen anderen Orten des öffentlichen Lebens wird das Maskentragen ab dieser Woche in ganz Deutschland zur Pflicht.

Fünf Wochen lang stand das Leben in Bayern wegen der Corona-Krise nahezu still. Ab heute greifen jedoch einige Lockerungen. Ein Überblick.

Von Fabian Kluge

Bayerns Regierung ist die Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Krise bisher langsam angegangen. Schließlich ist Bayern nach wie vor das Bundesland mit den meisten Corona-Infizierten. Doch ab Montag gelten auch in Bayern einige neue Lockerungen. Wir geben einen Überblick.

Einige Läden dürfen wieder öffnen

Seit einer Woche haben Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern in der Bundesrepublik wieder offen. Bayern hat sich dafür eine Woche länger Zeit gelassen. Unter strengen Hygienevorschriften, einem Mindestabstand von eineinhalb Metern und einer Maskenpflicht können die Bayern ab Montag also wieder shoppen. Von dieser Grenze ausgenommen sind Buch-, Fahrrad- und Autohandel. Sie dürfen auch größer sein. Damit werden dann wieder rund 80 Prozent der Geschäfte in Bayern geöffnet sein.

Seit 20. April können Kunden bereits wieder in Bau- und Gartenmärkte strömen. Gedulden müssen sich die Bayern allerdings noch, wenn es ums Haareschneiden geht. Erst ab 4. Mai dürfen Friseure ihr Handwerk wieder aufnehmen. Die Gastronomie bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Warum in Augsburg mit der Regelung nicht alle glücklich sind, lesen Sie hier.

Ab dem 27. April gilt eine Maskenpflicht in Bayern

Anfänglich noch als nicht notwendig abgetan, haben sich nun immer mehr Bundesländer dazu entschlossen, eine Maskenpflicht einzuführen. Umgesetzt wird diese aber von Land zu Land unterschiedlich. In Bayern gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und in Geschäften ab Montag. Verstöße dagegen werden teuer: Kunden, die ohne Mund-Nasen-Schutz wie einer Maske oder einem Schal in Geschäften unterwegs sind, zahlen 150 Euro. Ladeninhaber, die nicht auf die Einhaltung achten, werden sogar mit 5000 Euro zur Kasse gebeten. "Die Einhaltung der Maskenpflicht wird selbstverständlich kontrolliert", heißt es dazu vom Innenministerium.

Die Regel gilt für Kinder ab dem sechsten Geburtstag. Wichtig dabei ist - egal, ob Schal, Tuch oder selbstgenähte Stoffmaske -, dass diese sowohl den Mund als auch die Nase bedeckt. Die Pflicht gilt im Übrigen nicht nur in Bussen und Bahnen, sondern auch an den jeweiligen Haltestellen. Für Brillenträger: Damit die Gläser trotz Corona-Maske nicht beschlagen, gibt es einige Tipps.

Bayerns Schulen öffnen wieder

Sechs Wochen waren die bayerischen Schulen geschlossen - das kannte man sonst nur von den Sommerferien. Ab dem 27. April kehren zumindest einige Schüler wieder in den Unterricht zurück. Die Abschlussklassen aus Gymnasien, Realschulen und Mittelschulen machen den Anfang. Berufsschüler und diejenigen, die einen Meisterabschluss anstreben, dürfen ebenfalls wieder in die Schule.

Ziel ist es, dass sich die Abschlussklassen gezielt auf die Prüfungen vorbereiten können. Allerdings gelten auch an den bayerischen Schulen strenge Sicherheitsvorkehrungen. So sollen sich nicht mehr als zehn bis 15 Schüler gleichzeitig in einem Klassenzimmer aufhalten. Die Klassen werden hierzu also aufgeteilt. Außerdem müssen sich die Schulen um Hygienevorschriften kümmern. Schüler sollen möglichst an Einzeltischen sitzen. Eine Maskenpflicht für Schüler gibt es allerdings nicht.

Notbetreuung gilt für mehr Kinder in Bayern

Bisher galt: Nur wenn beide Elternteile in einem systemrelevanten Beruf tätig sind, können Eltern für ihr Kind Notbetreuung beantragen. Diese Regelung wird nun gelockert. Auch wenn nur ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt, hat die Familie Anspruch auf Notbetreuung.

