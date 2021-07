Das Corona-Update vom 4. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Sommerferien rücken näher, doch die zunehmende Ausbreitung der Delta-Variante bietet kaum Planungssicherheit für die anstehende Urlaubszeit. Seit heute gelten zudem mit Zypern und Katalonien zwei weitere beliebte Urlaubsregionen offiziell als Risikogebiete.

Welche Länder oder Regionen stehen aktuell auf der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts? Darf ich überhaupt in einem Virusvariantengebiet Urlaub machen? Und was gilt es, bei der Rückreise nach Deutschland zu beachten? Meine Kollegin Stephanie Gerstner beantwortet in ihrem Überblicksstück diese und weitere Fragen zum Urlaub in Corona-Zeiten: Was Reisende jetzt wissen müssen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Trend-Umkehr bei Corona-Impfungen: Nachdem monatelang Impfstoff-Mangel herrschte, hat Deutschland nach Einschätzung der Bundesregierung inzwischen eine neue Phase erreicht. Das Impfangebot übersteigt allmählich die Nachfrage . Dieses Phänomen zeigte sich auch bei einer Sonderimpfaktion in Bad Wörishofen . Dort standen 1000 Impfdosen bereit, erschienen sind allerdings kaum 100 impfwillige Personen. Weggeworfen wurde im Unterallgäu dennoch nichts, denn die Impfdosen von AstraZeneca kann man ein halbes Jahr aufbewahren.

Bayerischer Gesundheitsminister erwägt Sanktionen für "Impfschwänzer". Immer mehr Menschen in Bayern lassen ihre Impftermine verfallen. Eine Mischung aus Zweifel am Impfstoff und "Impfmüdigkeit" hat inzwischen den anfänglichen "Impfneid" ersetzt. Wer ohne vorherige Absage nicht zum vereinbarten Termin erscheint, muss künftig allerdings mit einer möglichen Strafe rechnen. Zumindest plädiert Klaus Holetschek hier für Sanktionen.

Online-Nachhilfe Calliduu soll Augsburger Schulkinder unterstützen. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler haben während der Corona-Pandemie mit Lockdown und Distanzunterricht den Anschluss verpasst. Durch Nachhilfeangebote und Lern-Coaching können in den Ferien nun Wissenslücken geschlossen werden. Entsprechende Online-Angebote bietet etwa das im Sommer 2020 gegründete Unternehmen Calliduu. Mehr dazu hier.

Olympia-Eröffnung könnte erstmals ohne Zuschauer stattfinden. Das Coronavirus überschattet weiterhin die Olympischen Spiele. Weniger als drei Wochen vor der geplanten Eröffnungszeremonie wurde ein Athlet aus Serbien bei seiner Ankunft in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet und isoliert. Das gab Japans Regierung heute bekannt. Die für den 23. Juli geplante Eröffnung könnte laut einem Medienbericht zudem ohne Zuschauer stattfinden.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.730.912 Fälle verzeichnet, das sind 559 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.932 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 97 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 75.781.404 Impfungen verabreicht. 46.249.449 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 55,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 31.487.487 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 37,9 Prozent (Stand: Freitag, 2. Juli 2021).

(Hinweis: Das RKI aktualisiert die Infektionszahlen auf seiner Internetseite ab Juli 2021 nur noch montags bis freitags.)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

