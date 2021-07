Corona-Pandemie

Sonderimpfaktion in Bad Wörishofen: 1000 Impfdosen bereit, kaum 100 Impfwillige kamen

Plus Im Unterallgäu gab es am Wochenende eine Sonderimpfaktion mit AstraZeneca. 1000 Impfdosen standen bereit - weniger als 100 Menschen kamen. Warum viele lieber die Zweit- statt die Erstimpfung wollten.

Von Ulla Gutmann

Eines ist jedenfalls beruhigend: Die Impfdosen von AstraZeneca kann man ein halbes Jahr aufbewahren. In Bad Wörishofen ist am Wochenende nämlich genau das passiert, was Dr. Max Kaplan bereits befürchtet hatte: Seit der Corona-Pandemie ist er Versorgungsarzt des Landkreises Unterallgäu und hatte schon vermutet, dass womöglich wenig Unterallgäuer zu einer Sonderimpfaktion ins Bad Wörishofer Impfzentrum kommen würden. So war es dann auch: Insgesamt 1000 Dosen AstraZeneca standen zur Verfügung, doch schon am Freitagmittag bei Beginn der Aktion vermittelten die etwas mehr als 20 Wartenden vor dem Impfzentrum, wie zurückhaltend die Menschen mittlerweile sind.

