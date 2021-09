Das Corona-Update vom 4. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Am Montag beginnt für die bayerischen Schülerinnen und Schüler die letzte Ferienwoche. Es ist also nicht mehr lange hin, bis es an den Schulen wieder los geht. Umso wichtiger ist es, die Klassenzimmer nun auf ein weiteres Schuljahr in der Corona-Pandemie vorzubereiten. Die Stadt Augsburg hat allerdings erst jetzt die Anschaffung von Luftfiltern auf den Weg gebracht. 750 Stück sollen es sein. Die Kosten liegen bei rund 2,45 Millionen Euro. Warum das Verfahren so lange gedauert hat und ob die Geräte rechtzeitig zum Schulstart geliefert werden, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Kurz vor Ende des Augsburger Plärrer-Familienparks gibt es jetzt noch eine wichtige Änderung. Für Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung gilt ab sofort die 3G-Regel. Gäste müssen sich also darauf einstellen, dass sie im Eingangsbereich kontrolliert werden. Außerdem gibt Schaustellerchef Josef Diebold ein Zwischenfazit ab. Wie das ausfällt, erfahren Sie hier.

Bei der Corona-Immunisierung geht es nur noch in kleinen Schritten voran. Dabei ist die Impfkampagne die große Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Gleichzeitig steigt die Zahl der Krankenhaus-Einlieferungen. Wie Experten die Lage beurteilen, lesen Sie hier.



Professor Christian Karagiannidis ist Chef des Divi-Intensivregisters. Im Interview mit unserer Redaktion erklärt er, was die vierte Welle besonders gefährlich macht und warum die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen so stark steigt. Zum ganzen Gespräch geht es hier entlang.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.995.188 Fälle verzeichnet, das sind 10.835 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 683.283 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1494 mehr als am Vortag. (Stand: 4. September)

In Deutschland wurden inzwischen 102.414.255 Impfungen verabreicht. 54.541.599 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 65,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 50.754.494 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 61 Prozent. (Stand: 3. September)

