Augsburg

vor 17 Min.

Luftfilter für Augsburger Klassenzimmer werden erst jetzt bestellt

Plus Ein umfangreiches Verfahren hat die Anschaffung von Luftfiltern für Augsburger Klassenzimmer verzögert. Jetzt ordnet OB Eva Weber selber den Kauf an.

Von Miriam Zissler

Der Kauf von 750 Luftfiltern für Augsburger Klassenzimmer ist auf den Weg gebracht worden. Die Beschaffung der Geräte, die in den Jahrgangsstufen eins bis sechs an den Augsburger Schulen zum Einsatz kommen sollen, wurde jetzt per Dringlichkeitsentscheidung von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) angeordnet. 30 Angebote waren auf die Augsburger Ausschreibung eingegangen - doch keines erfüllte sämtliche Kriterien des Förderprogrammes des Freistaates.

