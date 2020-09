20:00 Uhr

Das Corona-Update vom 7. September

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Denis Dworatschek

Morgen startet in Bayern die Schule. Doch dieses Jahr wird ein besonderes Jahr für viele Schüler. In weiterführenden Schulen gilt für die nächsten zwei Wochen eine Maskenpflicht - auch während des Unterrichts und für die Lehrer. In Zeiten von Corona läuft also vieles anders. Wie der erste Regelbetrieb seit März aussehen wird, haben Andrea Baumann und Miriam Zissler mit dem Schulamt in Augsburg gesprochen. Wie der Unterricht in Zeiten von Corona aussehen wird.

Das die Maskenpflicht auch erst mal bleiben wird, hat heute der Verwaltungsgerichtshof in München bestätigt. Ein Eilantrag, eingereicht von der Mutter eines zehnjährigen Gymnasiasten, wurde abgelehnt.

Das Günzburger Maria-Ward-Gymnasium und die Firma Oechsle aus Leipheim arbeiten zusammen, um einen Spuckschutz als alternative Corona-Maßnahme in den Klassenräumen zu testen. Wie das Ganze aussieht, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Wenn wir schon beim Thema Schulstart sind: Morgen starten allein im Landkreis Augsburg 2454 Erstklässler . Dass der erste Schultag für die diesjährigen Erstklässler außergewöhnlich wird, ist keine Überraschung. Anders als an den weiterführenden Schulen müssen sie dafür keine Maske tragen, trotzdem wird es keine übliche Einschulung geben. Mehr dazu lesen Sie von Tobias Karrer.

2454 . Dass der erste Schultag für die diesjährigen außergewöhnlich wird, ist keine Überraschung. Anders als an den weiterführenden Schulen müssen sie dafür keine Maske tragen, trotzdem wird es keine übliche geben. Mehr dazu lesen Sie von Tobias Karrer. Philipp Schulte sprach dagegen mit der Rektorin Sigrid Puschner von der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen . Sie erzählt von ihrem ersten Schultag und was sie von der akutellen Maskenpflicht an den bayerischen Schulen hält. Das Interview lesen Sie hier.

sprach dagegen mit der Rektorin von der Anna-Pröll-Mittelschule in . Sie erzählt von ihrem ersten Schultag und was sie von der akutellen an den bayerischen Schulen hält. Das Interview lesen Sie hier. Der bekannteste Virologe Deutschlands, Christian Drosten , bekommt Verstärkung für seinen Podcast. Nun bekommt das Fachwissen also eine weibliche Stimme: Ab Dienstag steigt Sandra Ciesek in den bekannten NDR-Corona-Podcast ein. Im wöchentlichen Wechsel mit Drosten ist von jetzt die Internistin, Virologin und Infektionsepidemiologin Ciesek in dem Info-Podcast zu hören. Ein Porträt.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 250.799 Fälle, das sind 814 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 59.298 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 284 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

