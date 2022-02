Das Corona-Update vom 10. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Bayernweit klettert die Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen auf immer neue Rekordhöhen. Ganze Schulklassen sind in Quarantäne, doch die Schulen bleiben offen. Die Politik wird deshalb immer wieder mit einem Vorwurf konfrontiert: dass sie eine Durchseuchung unter den Kindern billigend in Kauf nehme.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo hat diesen Vorwurf als "eine gewaltige Unterstellung, eine böswillige Unterstellung" bezeichnet. "Unser ganzes Bestreben ist genau das Gegenteil: Schutz", sagte er diese Woche. Doch wie gut ist der Schutz an den Schulen? Was ist das Beste für die Kinder? Und was ist aus medizinischer Sicht vertretbar? Diesen Fragen sind Markus Bär und Sarah Ritschel nachgegangen.

Die Aussetzung der Impfpflicht bleibt weiter Streitthema: Der FDP-Rechtsexperte Stephan Thomae kritisiert Söders Vorgehen als verfassungswidrig. Der Staatsrechtler Ulrich Battis sagt, der Bund könnte Bayern sogar zur Umsetzung zwingen.

Die Corona-Politik von Markus Söder hat inzwischen viele Wendungen hinter sich. Der Meinungswandel bei der Impfpflicht ist nur das jüngste Beispiel. Doch was steckt hinter den Pirouetten? Uli Bachmeier hat eine Erklärung gefunden.

Im Norden Europas lockert ein Land nach dem anderen seine Corona-Maßnahmen - oder hebt sie sogar fast ganz auf. Was diese Länder aber von Deutschland unterscheidet und wie die Deutschen über Maßnahmen und Lockerungen denken, lesen Sie im Artikel von Michael Pohl.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 11.769.540 Fälle verzeichnet, das sind 247.862 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.146.366 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 44.759 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 167.416.348 Impfungen verabreicht. 63.237.364 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,0 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.066.928 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,6 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 45.715.094 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 55,0 Prozent. (Stand: 10.02.2022)

