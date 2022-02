Hohe Inzidenz und Präsenzunterricht: Das Gerücht von der Schul-Durchseuchung

Orginalton meines Sohnes zu seiner Situation in einer staatlichen Realschule in Augsburg auf meine Frage wie es bei ihm läuft. " Ich frere mir jeden Tag den A....ab und verrecke unter der Maske" .Ausserdem bekommt er in Fall einer Isolation/Krankheit/Quaratäne keinen Lehrstoff von der Schule zuverfügung gestellt.Super, so zwei Jahre nach Beginn von Corona. Seine Mama denkt: Warum haben wir ihn nich in Maria Ward angemeldet?! Die können Schule!

