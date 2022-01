Das Corona-Update vom 16. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Kliniken nehmen mehr Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Normalstationen auf. Ist das bereits eine Folge der Omikron-Welle – und damit ein Vorbote neuer Belastungen? Mehr zur Situation in den Krankenhäusern lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Zur Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus gibt es viele Fragen. Wer gilt eigentlich als geboostert? Was gilt für geimpfte Genesene? Und wie kann man eine überstandene Infektion überhaupt nachweisen? Die Antworten hat unser Autor Markus Bär hier für Sie zusammengefasst.

als Variante durchgesetzt. Das wirft neue Fragen auf – auch zur Impfung. , erfahren Sie hier. Während der vierten Corona-Welle im November und Dezember 2021 sind in Deutschland deutlich mehr Menschen gestorben als in diesem Zeitraum üblich. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Wie stark Bayern bei der sogenannten Übersterblichkeit im Verhältnis zu anderen Bundesländern betroffen war, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.965.977 Fälle verzeichnet, das sind 52.504 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.446.706 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 10.198 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 157.130.393 Impfungen verabreicht. 62.288.513 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 74,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 60.272.356 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 72,5 Prozent. (Stand: 14.01.2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Knapp zehn Prozent aller Kinder in Deutschland kommen zu früh auf die Welt. Selbst extrem Frühgeborene haben immer höhere Überlebenschancen.

Zu früh geboren: Die große Not der Allerkleinsten

Corona schränkt alles ein, das spüren auch viele Ehrenamtliche im Kreis Augsburg. Der persönliche Kontakt wird seltener – aber es gibt Lichtblicke.

Das Ehrenamt im Landkreis Augsburg hat es in Zeiten der Pandemie schwer

Ein Gerichtsurteil besiegelt Novak Djokovics Ausweisung aus Australien. Gewinner gibt es hier keine. Der Tennisstar ist weder Jesus noch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, kommentiert Andreas Kornes.

Beim Streit um Djokovics gescheiterte Einreise gibt es nur Verlierer

Corona schränkt die Möglichkeiten der Landtagsfraktionen bei den Klausuren auch dieses Jahr wieder stark ein. Was die Parteien dennoch planen, hat unser Autor Uli Bachmeier zusammengefasst.

Unter erschwerten Corona-Bedingungen: Fraktionen bereiten sich auf Klausuren vor