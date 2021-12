Das Corona-Update vom 21. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Corona bestimmt schon seit fast zwei Jahren das Nachrichtengeschehen. So viele Corona-News wie an diesem Dienstag gab es aber nicht allzu oft. Los ging es am Mittag mit einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nutzte die Konferenz vor allem für Kritik an der Corona-Politik der Ampelregierung. Sein Fazit, das Sie hier lesen können: Die Aussetzung der epidemischen Notlage sei ein "Kardinalfehler" der Ampelparteien gewesen, es brauche einen bundesweit einheitlichen Rahmen.

Am Abend war dann klar: Der bundeseinheitliche Rahmen kommt tatsächlich. Spätestens ab dem 28. Dezember sollen bundesweit Kontaktbeschränkungen greifen – auch für Geimpfte und Genesene. Dann sind private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen. Clubs und Diskotheken müssen bundesweit geschlossen werden, Tanzveranstaltungen sind verboten. Zudem dürfen überregionale Großveranstaltungen spätestens ab dem 28. Dezember nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Was für ganz Deutschland beschlossen wurde, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Drastische Maßnahmen gegen das Coronavirus hat am Dienstag das Robert Koch-Institut ( RKI ) angemahnt. Denn durch die Omikron-Variante könnte sich die Situation rasch verschlechtern. Das RKI fordert daher unter anderem " maximale Kontaktbeschränkungen " ab sofort. Was das bedeutet und wie weitere Einschränkungen aussehen könnten, erfahren Sie hier.

Denn durch die Omikron-Variante könnte sich die Situation rasch verschlechtern. Das fordert daher unter anderem " " ab sofort. Was das bedeutet und wie weitere Einschränkungen aussehen könnten, erfahren Sie hier. Ohne Booster sollen die Impfzertifikate der EU in Zukunft nur noch neun Monate gültig sein. Die einheitliche europaweite Regelung soll einen Flickenteppich an Regeln vermeiden. Lesen Sie hier, was das für das Reisen in Europa bedeutet .

Die einheitliche europaweite Regelung soll einen Flickenteppich an Regeln vermeiden. Lesen Sie hier, . Die Ständige Impfkommission (StiKo) hat den Rahmen für ein beschleunigtes Boostern geschaffen. Die StiKo empfiehlt das Boostern nun schon nach drei Monaten. Was die Omikron-Variante des Coronavirus damit zu tun hat, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.833.050 Fälle verzeichnet, das sind 23.428 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.286.636 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2159 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 865 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 143.183.952 Impfungen verabreicht. 61.091.561 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.539.367 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

