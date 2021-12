Das Corona-Update vom 22. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Am Mittwoch haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts ( RKI), über die Pandemielage in Deutschland informiert. Am Dienstag hatte es einige Verwirrung gegeben, nachdem das RKI noch vor der Ministerpräsidentenkonferenz "maximale Kontaktbeschränkungen" gefordert hatte. Die Konferenz einigte sich allerdings auf einen Lockdown light vor Silvester. Am Mittwoch ging es nun auch darum, Widersprüche aufzuheben und Einigkeit zu demonstrieren.

Gesundheitsminister Lauterbach sagte, eine Omikron-Welle lasse sich nicht mehr verhindern. Das erwartet auch RKI-Chef Wieler. Lauterbach und Wieler betonten außerdem erneut, dass Impfen und Kontaktbeschränkungen wichtig seien, um Ansteckungen zu verhindern.

Beim Impfen gibt es allerdings neue Entwicklungen. Einerseits ist bald ein Totimpfstoff verfügbar, auf den viele noch Ungeimpfte gewartet haben dürften. Andererseits empfiehlt das RKI nun Booster-Impfungen schon nach drei Monaten. Wie sich das auf die Impfkampagne auswirken könnte, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) hat sich am Mittwoch mit Generalmajor Carsten Breuer über die künftige Corona-Strategie beraten. Beide wollen im Kampf gegen die Pandemie die Booster-Impfungen ausbauen . Wie das gelingen soll, lesen Sie hier.



Beide wollen im Kampf gegen die Pandemie die . Wie das gelingen soll, lesen Sie hier. Die Impfquote in Deutschland ist noch immer zu niedrig. Der Ethikrat hat sich nun für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen . Welche Empfehlungen das Gremium zur Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht gibt, erfahren Sie hier.



ist noch immer zu niedrig. Der . Welche Empfehlungen das Gremium zur Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht gibt, erfahren Sie hier. Ärztinnen, Ärzte und die Stadt Augsburg wollen in den nächsten Wochen so viel wie möglich impfen. Im Januar könnte jedoch der Impfstoff knapp werden – und Moderna zum Ladenhüter. Lesen Sie hier, wie die Impfkampagne in Augsburg läuft und wo es Erst- und Boosterimpfungen gibt.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.878.709 Fälle verzeichnet, das sind 45.659 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.292.660 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6024 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 822 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 144.391.217 Impfungen verabreicht. 61.201.400 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.661.704 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,5 Prozent.

