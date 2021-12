Handel in Corona-Zeiten

12:01 Uhr

Geimpft, genesen, geschenkt: Wie läuft der Weihnachtsbummel im Corona-Winter?

Plus Durch die 2G-Regel ist das Einkaufen beschwerlich geworden, ausgerechnet kurz vor Weihnachten. Was macht das mit Kunden? Wie geht es Händlern? Ein Bummel durch Ingolstadt.

Von Fabian Huber

Die Durchsagen im Ingolstadt Village scheppern noch immer zweisprachig durch die Lautsprecher. Als wäre keinem aufgefallen, dass gut betuchte Besucherinnen und Besucher aus Dubai, Russland oder China längst nicht mehr in das Outlet-Center, eines der bekanntesten Deutschlands, kommen. Als hätte niemand registriert, dass da auf dem Parkplatz jetzt die weiß-blau karierten Plaketten aus Bayern regieren, aus FÜ, aus PAF, aus M und IN. Daher also: "Dear customers ... keep social distance … wear your FFP2 mask." Die lieben Kundinnen und Kunden sollen: Abstand halten. Maske tragen. Den Impfnachweis herzeigen. Und den Personalausweis noch dazu.

