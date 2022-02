Das Corona-Update vom 24. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wichtigstes Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind aus Sicht von Experten und Politikern die Impfungen gegen das Virus. Ergänzend dazu sind aber auch Medikamente wichtig, um jenen Patienten zu helfen, die womöglich ohne Impfung eine schwere Covid-Erkrankung erleiden. Nun kommt das Medikament Paxlovid auf den deutschen Markt. Wie der Pharmakonzern Pfizer mitteilte, gingen nun die ersten Tabletten aus dem Verteilerzentrum in Karlsruhe an den Großhandel. Alle Informationen dazu haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Volksfeste kehren in diesem Jahr zurück: Zwei Jahre lang wurden Veranstaltungen abgesagt oder stark eingeschränkt. Heuer soll wieder mehr los sein. Das sagen die Verantwortlichen.

Augsburgs Gastro erwacht aus dem Corona-Winterschlaf. Teils Wochen, teils Monate waren mehrere Augsburger Restaurants und Bars zuletzt geschlossen. Jetzt öffnen viele wieder.

Bayern will kein Sputnik mehr aus Illertissen. Söder hat Russlands Vorgehen im Ukraine-Konflikt scharf verurteilt. Am russischen Impfstoff Sputnik V, der aus Illertissen hätte kommen sollen, hat er kein Interesse mehr.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 14.188.269 Fälle verzeichnet, das sind 216.322 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.648.687 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 54.689 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 169.498.242 Impfungen verabreicht. 63.416.464 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.606.204 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,3 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.081.705 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 56,6 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Die mobilen Luftfilter, die der Kreis seinen Schulen kaufen wollte, kamen wegen eines Rechtsstreits nie an. Mittlerweile will man diese Geräte auch gar nicht mehr.

Wird der Abstieg in der Eishockey-Oberliga erneut ausgesetzt? Corona wirbelt den Spielplan weiter durcheinander. Beim Verband laufen derzeit Beratungen, wie die Oberliga-Saison weitergeht. Was das für den HC Landsberg bedeutet.

Im Landkreis Augsburg steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder an. Eine Altersgruppe ist von Infektionen besonders betroffen.

Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Augsburg wieder fast vierstellig