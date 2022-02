Bayern verurteilt Russlands Vorgehen und will kein Sputnik mehr aus Illertissen

Söder hat Russlands Vorgehen im Ukraine-Konflikt scharf verurteilt. Am russischen Impfstoff Sputnik V, der aus Illertissen hätte kommen sollen, hat er keinen Bedarf mehr.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat in der Landtagssitzung am Mittwoch Russlands Vorgehen im Ukraine-Konflikt scharf verurteilt. Er kündigte zudem an, dass ein Ankauf des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V durch den Freistaat nun vom Tisch sei. Das Präparat hätte in Illertissen produziert werden sollen. Doch das dortige Unternehmen R-Pharm hatte unlängst schon verlautbaren lassen, daran gar kein allzu großes Interesse mehr zu haben.

"Die Souveränität und territoriale Integrität eines Staates ist nicht verhandelbar", sagte Söder. Das russische Vorgehen sei deshalb "ein inakzeptabler Bruch des Völkerrechts". Bayern stehe geschlossen an der Seite der Bundesregierung und trage alle Maßnahmen mit, die derzeit beschlossen und initiiert würden. Auch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 könne nun nicht verwirklicht werden. "Dies ist vom Tisch", sagte Söder.

R-Pharm in Illertissen plant wohl ohnehin schon Olokizumab-Produktion

Zudem kündigte er an, dass Bayern kein Interesse mehr am russischen Impfstoff Sputnik V habe. Im April vergangenen Jahres hatte Söder angekündigt, 2,5 Millionen Dosen des Vakzins kaufen zu wollen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat den Impfstoff aber bislang nicht zugelassen, sodass er in Deutschland nicht verwendet werden kann. Doch selbst wenn es nun eine Zulassung gäbe, sagte Söder, es sei angesichts des russischen Vorgehens nun nicht mehr vorstellbar, die Verhandlungen weiterzuführen. "Das ist vorbei", betonte er.

Dem Vernehmen nach scheint man aber bei der R-Pharm Germany GmbH in Illertissen, eine deutsche Tochter des russischen Pharmakonzerns R-Pharm, ohnehin schon ohne Sputnik V zu planen. Zwar soll die Entscheidung, was am Ende im umgebauten Werk als Erstes produziert wird, erst kurzfristig und je nach Marktlage getroffen werden, wie Unternehmenssprecher Felix Schmitt vor dem Jahreswechsel im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Als Start war damals noch Ende des ersten Quartals 2022 vorgesehen.

Sanktionen aus der EU sollen weitere Eskalation in der Ukraine verhindern

Zur Auswahl stehe neben dem russischen Impfstoff das Präparat von AstraZeneca oder aber auch das Rheuma-Medikament Olokizumab. Bei Letzterem erhofft sich der Pharmakonzern den größten Profit, weil es international offenbar stark nachgefragt werde. Schmitts "Bauchgefühl" sage ihm, dass mit dessen Herstellung in Illertissen wohl auch gestartet werde. Für dieses Produkt sei der ehemalige Standort des Pharmariesen Pfizer 2014 eigentlich auch vom russischen Mutterkonzern gekauft worden.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Separatistengebiete Luhansk und Donezk am Montag als unabhängige Staaten anerkannt und ihnen militärischen Beistand zugesichert - gegen internationalen Protest. Die EU und die USA sowie weitere Länder setzten daraufhin neue Sanktionen in Gang. Sie sollen der Bestrafung Russlands dienen, aber Putin auch abschrecken, in der Ukraine noch weiter zu gehen. (dpa/krom)

Über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt informieren wir Sie hier im Live-Ticker.