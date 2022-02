Wird der Abstieg in der Eishockey-Oberliga erneut ausgesetzt?

Plus Corona wirbelt den Spielplan weiter durcheinander. Beim Verband laufen derzeit Beratungen, wie die Oberliga-Saison weitergeht. Was das für den HC Landsberg bedeutet.

Im Nachwuchsbereich, bei der U17 und der U20, hat der Deutsche Eishockeybund (DEB) bereits den Abstieg ausgesetzt. Wie steht es in der Oberliga? Wir haben bei DEB-Vizepräsident Marc Hindelang nachgefragt.