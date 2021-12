Das Corona-Update vom 27. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Nach gewalttätigen Ausschreitungen bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Schweinfurt sind am Montag vier Personen zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt worden. Am Sonntag war es bei der Demonstration zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmenden und der Polizei gekommen. Mehr über die Strafen, die im beschleunigten Verfahren verhängt wurden, und die Hintergründe erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Fast ein Jahr ist Klaus Holetschek nun schon bayerischer Gesundheitsminister. Über seine Erfahrungen in der Pandemie, Reibereien mit anderen Ministern und Lehren aus gemachten Fehlern spricht Holetschek im Interview, das Sie hier lesen können.

Zu Beginn der Pandemie hat die Bundesregierung rund 240.000 Menschen aus dem Ausland nach Deutschland zurückgeholt. Doch noch immer sind mehrere tausend Rechnungen der Rückholaktionen nicht oder nicht vollständig beglichen . Mehr zu den ausstehenden Kosten der Rückholaktionen lesen Sie hier.

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sind FFP2-Masken Pflicht. Nun könnten sie wieder knapp werden . Davor warnt der Buchloer Hersteller Franz Mensch. Warum es wieder zu Engpässen kommen könnte und warum der Geschäftsführer die Politik kritisiert, erfahren Sie hier.

In der Corona-Pandemie setzen viele Händler auf den Onlinehandel. Eine Umfrage zeigt nun: Die Augsburger Unternehmen sind beim Onlinehandel umtriebiger als andere. Was dahintersteckt, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.005.289 Fälle verzeichnet, das sind 13.908 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.310.206 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1973 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 733 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 146.710.513 Impfungen verabreicht. 61.418.444 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.896.532 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,8 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

