Augsburgs Händler setzen in der Krise stärker aufs Digitale als anderswo

Plus Die Commerzbank hat 50 Augsburger Händler nach den Folgen von Corona befragt. Bei Online-Beratungen und dem Ausbau des Digitalen heben sie sich vom Bundesdurchschnitt ab.

Lockdown, Öffnungen nur mit Test, dann wieder 2G-Regelung und dazu eine verminderte Auslastung: Der Handel war zuletzt, wie auch Kultureinrichtungen oder die Gastronomie arg von Corona und den Konsequenzen gebeutelt. Vielen Geschäftsinhabern ging das an die Substanz - vor allem der Lockdown, der einen kompletten Einnahmeausfall nach sich zog. Die Commerzbank hat deshalb bundesweit 3.500 Handelsgeschäfte und einem Umsatz bis zu 15 Millionen Euro zu den Folgen der Krise befragt. 50 von Ihnen in Augsburg. Viele berichten von Problemen - aber nicht alle.