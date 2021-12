Landkreis Günzburg

vor 43 Min.

Der erste Corona-Impfling im Landkreis Günzburg ist 79 Jahre alt

Vor einem Jahr die erste Impfung, inzwischen ist er geboostert: Kurt Lange lebt seit 2013 im Kreisaltenheim in Burgau. Der Vollwaise hat sich den größten Teil seines Lebens ohne festen Wohnsitz durchgeschlagen. Nie lernte er lesen und schreiben. Mit ein wenig Unterstützung kann er aber beispielsweise seinen Vornamen setzen.

Plus Am 27. Dezember 2020 hat Kurt Lange die allererste Spritze bekommen. Was der Burgauer Altenheimbewohner von dem Corona-Schutz hält. Und welcher Traum sich noch erfüllen soll.

Von Till Hofmann

Im großen Saal im ersten Stock des Burgauer Kreisaltenheims läuft an diesem Nachmittag kurz nach 13 Uhr zum ersten Mal die Zeit ab. Die "Eieruhren" ticken unaufhörlich ihren Countdown herunter. Dieses Mal ist dieses Geräusch für sieben Frauen und Männer bestimmt, die ausgesprochen gerne die 15 Minuten hinter sich lassen. Dann ist sichtbar, ob der Kontrollstreifen des Schnelltests nur diesen einen Strich aufweist. Negativ bedeutet das, was ja ausgesprochen positiv ist. Denn nur mit einem negativen Corona-Testergebnis und dem Nachweis über einen vollständigen Impfschutz dürfen die Besucherinnen und Besucher tatsächlich zu ihren Angehörigen.

